L’histoire est écrite par les braves; ceux qui osent, ceux qui essaient à nouveau, ceux qui perdent et continuent à chercher la gloire. Gastón Granados et son bien-aimé Tristán Suarez ont réussi à signer la promotion tant attendue au Premier National.

C’est l’un de ces cas où des actions et des résultats sont en vue, avec peu à ajouter mais beaucoup à dire.

Le lien entre l’actuel chef de cabinet d’Ezeiza et l’institution remonte à plusieurs années. Dans sa jeunesse, Gastón a fait un pas dans les inférieurs et après avoir quitté le football professionnel, Il a assumé la présidence de l’institution en 2002, poste qu’il a occupé jusqu’en 2016.

À partir de là, il a favorisé une croissance substantielle en termes d’infrastructure et a réussi à faire de Tristán Suarez un club ordonné et compétitif dans différents tournois.

Après cette période, il est resté lié à la vie de l’entité, promouvant des améliorations et des travaux, comme dans la propriété moderne de Villa Fracchia, où l’équipe se concentre avant les matchs. Également la réalisation d’un autre jalon, tel que l’éclairage artificiel du court. Ainsi qu’une politique sociale active avec de multiples disciplines qui sont dictées gratuitement et qui permettent l’inclusion sociale de plus de 2000 garçons et filles. De plus, il est actuellement membre de l’équipe de soccer senior du club.

Mais il manquait l’exploit sportif, celui qui avait été refusé à quatre reprises, et de ce fait aujourd’hui consommé, “Gato” – comme on l’appelle à Suárez – était un grand architecte.

Il y a deux ans, lorsque les résultats n’accompagnaient pas et que la direction commençait à remettre en question Anibal Biggeri, c’est Gastón lui-même qui est venu défendre l’entraîneur, la banque, a soutenu et accompagné les joueurs. Puis le nouveau championnat a commencé à jouer, la pandémie est arrivée et le club travaillait au rythme de la quarantaine.

Après ce que tout le monde sait. Pour jouer un réduit très difficile avec un favori comme Almirante Brown, qui a pris la première promotion. Les quarts de finale ont été joués, le court de Temperley contre Argentinos de Quilmes, une énorme séance de tirs au but, 13 tirs ont été bottés. Après les qualifications, les demi-finales sur le court Ferro con Comunicaciones, où l’équipe a montré qu’elle était prête pour de grandes choses.

Cependant, le lendemain, le campus a été particulièrement affecté par le covid-19; Il y avait huit points positifs, quatre joueurs importants ont été perdus et l’équipe a dû être constituée sans l’entraîneur, pensant qu’il pourrait y avoir plus de cas de covid.

Il y a eu un moment vraiment difficile dans la perspective d’une grande finale. Là, entre des positions contradictoires, la voix de Gastón Granados a prévalu sur les autres. La décision à la demande de l’entraîneur et des joueurs d’essayer de reporter le match jusqu’à ce que tout le monde se rétablisse n’a pas prospéré. “Toute ma vie, j’ai été d’un seul mot et j’ai dit que les matchs devaient être définis sur le terrain de jeu et que le match allait se jouer de la même manière quels que soient les joueurs que nous avons dans des conditions ou non, et c’est ainsi c’était”, a expliqué qui a assumé le poste de maire de la municipalité d’Ezeiza à titre intérimaire pendant la phase la plus complexe de la pandémie en 2019.

“Un écouvillon général a été fait à tout le monde et nous avons atteint la finale avec l’espoir intact, sans notre entraîneur mais avec la certitude que nous avions tout pour faire avancer le match, que la route avait été longue et ardue mais nous avions confiance dans le groupe, dans l’union, dans le groupe entre tous parce que nous savons que tous ensemble nous étions invincibles. Et c’était ainsi, nous avons réussi à gagner et après 25 ans nous avons augmenté»A déclaré Granados, qui a également apprécié le fait que le Milkman a une particularité de plus, avec Boca Juniors, ce sont les deux seules équipes de football argentines qui n’ont jamais abandonné.

Le moment est venu de profiter de cette réalisation. Ensuite, affrontez la préparation pour jouer pour la première fois dans le National B et comme l’a souligné Gastón: «De la main d’Anibal Biggeri, nous allons affronter la pré-saison et le tournoi de la meilleure façon. Nous ne doutons pas que nous serons à la hauteur de l’occasion et nous continuerons à écrire l’histoire du football argentin. Ezeiza passera les murs de la province de Buenos Aires, pour commencer à visiter la République argentine».