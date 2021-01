MADRID, 23/01/2021.- Le rappeur asturien Gazir, lors de son combat contre Mister Ego, appartenant à la 7ème journée du FMS Espagne, ce samedi à Madrid. Gazir et Bnet ont battu respectivement M. Ego et Khan et maintiennent leur pouls dans la course pour la première place après la septième journée de la Freestyle Master Series (FMS) Espagne, dans laquelle Sara Socas était également la protagoniste en devenant la première femme à participer au concours en remplacement de SweetPain. . / Urban Roosters UNIQUEMENT UTILISATION ÉDITORIALE / UNIQUEMENT UTILISATION AUTORISÉE POUR ILLUSTRER LES NOUVELLES ACCOMPAGNANTES

L’asturien Gazir et le madrilène Bnet n’ont pas échoué dans leur lutte pour le titre de champion de FMS Espagne à deux jours de la fin de la saison et se partagent la première position avec 17 points. Cependant, la différence de score total favorable à Gazir lui permet de conclure la septième journée en haut du tableau, en attendant que Bnet résout leur bataille reportée contre SweetPain.

Le jeune talent asturien a une fois de plus montré la perfection de toutes ses compétences et son potentiel sans fin dans le format contre M. Ego, qu’il a vaincu, remportant le cinquième MVP qui lui attribue le titre de meilleur coq de la saison, avec 341 points.

Gazir a relégué M. Ego en huitième position et l’a rapproché des lieux de relégation avec son affichage habituel de ressources pour le rap, référence les stimuli autour de lui pour lancer des attaques ingénieuses et répondre à chacune des “ punchlines ” de son rival, dont le rôle d’ennemi n’a eu aucun effet sur le récit de la bataille.

Bnet, pour sa part, a également assisté à son rendez-vous de rap à l’heure et a démontré les causes qui ont fait de lui l’une des figures les plus importantes, reconnues et transcendantes du mouvement.

Ainsi, le madrilène a enchaîné les phrases avec son style inné au rythme des instrumentaux de DJ Verse jusqu’à ce qu’il laisse Khan sans option, qui accusait ses problèmes de concourir dans le format qui traînait depuis le début du cours.

La septième défaite directe consécutive du rappeur de Badalona a certifié sa descente de manière mathématique et prolongé la mauvaise séquence pour laquelle il n’a pas pu sortir son tableau de bord pour un autre jour. Un record négatif sans précédent dans n’importe quelle édition précédente du FMS mondial.

En revanche, Mnak s’est hissé à la troisième position du tableau avec 13 points, après avoir battu Blon par décision directe dans une bataille à égalité dans laquelle les styles et les arguments se sont affrontés à parts égales.

Le barcelonais, récent finaliste de la finale nationale Red Bull, occupe ainsi la septième place avec 7 points et reste proche des places de relégation malgré ses bonnes performances au général.

“Ce sera très difficile pour moi de rester dans ce que je pense être ma meilleure année à FMS. J’essaierai jusqu’à la fin, mais si je pars, je serai heureux du niveau que tous mes rivaux montreront lorsque nous nous affronterons. La vie est des moments. et maintenant je dois vivre ça. Merci », a déclaré Blon via son Twitter quelques minutes après la conclusion de leur confrontation.

Justement, Errecé peut être l’un de ceux impliqués dans l’issue de la saison pour Blon, car il a encore une bataille en suspens qui, s’il gagne, l’aiderait à abandonner la neuvième et l’avant-dernière position qu’il occupe avec 6 points, après avoir perdu en une réponse contre Zasko Master.

Le joueur d’Alicante a alterné des pics de niveau qui ont ravi juges, participants et fans du monde entier en mélangeant son style pour donner forme aux idées avec agressivité et force aux déséquilibres techniques qui ont précipité le duel à la réplique. Zasko a déséquilibré le récit de la bataille en sa faveur dans le bris d’égalité et a ajouté deux points pour s’installer à la quatrième place.

Enfin, Sara Socas est devenue la première femme à concourir dans l’histoire du FMS en participant en remplacement de SweetPain, qui a déjà trois batailles en cours, à affronter Tirpa dans une exposition.

La Canarienne a montré tout son talent et sa musicalité dans une splendide confrontation pleine de détails qui a été résolue en faveur du joueur de Malaga après deux réponses. David Timón et Pedro Martín