Les autorités américaines ont ordonné à General Motors d’appeler à la réparation de près de 6 millions de camionnettes et de VUS équipés de coussins gonflables avec des gonfleurs potentiellement dangereux.

Miami World / diariolasamericas

La décision de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) coûtera à l’entreprise environ 1,2 milliard de dollars, soit environ un tiers de ses revenus nets cette année.

Depuis 2016, l’entreprise a demandé à la NHTSA à quatre reprises de s’abstenir d’exiger un rappel de produit, affirmant que les gonfleurs se comportaient bien dans ses tests internes et sur les routes. Cependant, de nombreux clients se sont plaints que la société avait placé ses bénéfices avant la sécurité des conducteurs.

Ces dernières années, un total de 63 millions de gonfleurs d’airbag Takata ont été rappelés, le plus grand rappel de produit de l’histoire américaine. Le gouvernement affirme qu’en septembre, plus de 11,1 millions de ces appareils n’avaient pas été réparés. Environ 100 millions d’entre eux ont été retirés du marché international.

La mesure couvre les camionnettes et les VUS GM fabriqués entre 2007 et 2014, y compris les modèles Chevrolet Silverado 1500, 2500 et 3500. Le Silverado est le véhicule le plus vendu de GM et le deuxième véhicule le plus vendu aux États-Unis. La mesure couvre également le Chevrolet Suburban, le Tahoe et l’Avalanche, le Cadillac Escalade, le GMC Sierra 1500, le 2500 et le 3500, et le GMC Yukon.

Les gonfleurs de Takata utilisaient du nitrate d’ammonium, qui a fait exploser un petit pop pour remplir les sacs de choc en cas d’accident. Mais le nitrate d’ammonium se détériore avec la chaleur et l’humidité et peut provoquer un éclatement excessif, un éclatement de la boîte métallique et des étincelles.

À la suite des épidémies, 27 personnes ont péri dans le monde, dont 18 aux États-Unis.

Il a fallu quatre ans à l’agence pour prendre sa décision.