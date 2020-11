Le genou d’Ángel Romero à Exequiel Palacios

Ils ont couru 28 minutes de la première mi-temps dans le duel entre Argentine Oui Paraguay par Éliminatoires sud-américains quand Palais Exequiel a sauté et a dirigé une balle qui, au mauvais moment, Ángel Romero est allé se disputer. L’attaquant de San Lorenzo il est arrivé en retard et a frappé le dos de l’homme du Bayer Leverkusen avec ses genoux, qui a fini par s’allonger et visiblement endolori, au point qu’il a dû être remplacé par Giovani Lo Celso et emmené dans la voiture blessée au banc des remplaçants.

Le coup était dans les vertèbres lombaires de l’ancien milieu de terrain River, qui Ils réaliseront des études pour révéler la gravité de la blessure (s’il y a une fissure ou une fracture). Le tucumano avait été la grande figure de l’Albiceleste lors de la victoire 2-1 contre la Bolivie à La Paz, dernière date. Lo Celso est entré et a exécuté le centre que Nicolás González a transformé dans le partiel 1-1.

La maladie a suscité une profonde inquiétude au sein du banc des remplaçants argentins: Palacios, 22 ans, est l’une des faiblesses de l’entraîneur Lionel Scaloni. Et il a également mis la loupe sur l’attitude d’Ángel Romero, auteur, penalty, de l’ouverture du tableau de bord. L’attaquant n’a guère été réprimandé pour l’insouciance avec laquelle il est allé chercher le ballon, sans tenir compte de l’intégrité physique de son adversaire.

Dans les réseaux sociaux, un compte en attente a fleuri parmi les joueurs de football impliqués dans l’action. Fin 2019, San Lorenzo a battu River dans le Monumental pour la Super League, avec un but d’Adolfo Gaich. Les frères Romero, confrontés au siège du casting de Marcelo Gallardo, ont fait appel au luxe, aux fautes ou à la possession pour donner une pause au Cyclone. Cela a généré la colère des joueurs du Groupe, qui leur ont appliqué de la rigueur. Dans une action. Palacios a révoqué Oscar Romero, un fait qui a conduit à son expulsion.

Coup de pied de Palacios à Oscar Romero dans un River-San Lorenzo

Ángel Romero a-t-il fait remarquer cette action dans sa mémoire pour prendre le coup de son frère Oscar? Ou était-ce juste un geste imprudent dans lequel Palacios a eu le pire? Un autre flash controversé dans l’arbitrage brésilien Raphael Claus, beaucoup discuté par l’équipe et le banc des remplaçants de l’Argentine, en particulier du penalty sanctionné de Lucas Martínez Quarta à Miguel Almirón (correct, mais le juge n’a pas vu une faute tracée de Junior Alonso à Messi) et le but refusé à la Pulga pour un piétinement de Nicolás González à Ángel Romero au début de l’action (à la demande du VAR).

