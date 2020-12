FILE PHOTO: L’agent secret soviétique George Blake prend la parole lors du dévoilement d’un livre de lettres écrites par d’autres espions d’une prison britannique à Moscou le 28 juin 2001. / FILE PHOTO

Par Timothy Heritage et Polina Ivanova

LONDRES / MOSCOU, 26 décembre (.) – George Blake, décédé samedi en Russie à l’âge de 98 ans, était le dernier d’une série d’espions britanniques dont le travail secret pour l’Union soviétique a humilié le système de renseignement lorsqu’il a été découvert. au plus fort de la guerre froide.

Selon le Royaume-Uni, Blake a révélé l’identité de centaines d’agents occidentaux à travers l’Europe de l’Est dans les années 1950, dont certains ont été exécutés à la suite de leur trahison.

Son cas était l’un des plus connus de la guerre froide, avec celui d’un autre cercle d’agents doubles britanniques connu sous le nom de Cambridge Five.

Démasqué en tant qu’espion soviétique en 1961, Blake a été condamné à 42 ans dans la prison Wormwood Scrubs de Londres. Dans une évasion historique remplie d’action et d’intrigues, il s’est échappé en 1966 avec l’aide d’autres détenus et de deux militants pacifistes, et a quitté clandestinement le Royaume-Uni dans un camping-car. Il traversa l’Europe occidentale sans être découvert et franchit le rideau de fer pour atteindre Berlin-Est.

Il a passé le reste de sa vie en Union soviétique puis en Russie, où il a été salué comme un héros.

Réfléchissant à sa vie dans une interview avec . à Moscou en 1991, Blake a déclaré qu’il avait cru que le monde était au bord du communisme.

“C’était un idéal qui, s’il avait pu être atteint, en aurait valu la peine”, a-t-il déclaré.

“Je pensais que cela pouvait être, et j’ai fait ce que j’ai pu pour y contribuer, pour construire une telle société. Cela n’a pas été possible. Mais je pense que c’est une idée noble et je crois que l’humanité y reviendra.”

(écrit par Timothy Heritage; traduit par Tomás Cobos)