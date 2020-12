George Clooney se déclare admirateur de Maradona

Les liens d’Hollywood avec le football en général, et avec l’Argentine en particulier, sont rares. Viggo Mortensen posant sur le tapis rouge du oscar aux couleurs de San Lorenzo, Stephen King montrant un compagnon d’Independiente dans une scène de Il 2, vin Diesel prononçant une phrase qui est devenue virale sur les réseaux: «Avec le peu que je comprends de ce sport, il me suffit de savoir que Lionel Messi C’est le meilleur du monde”. Et un peu plus. Le cinéma et le bal – en particulier celui qui roule à travers ces latitudes – semblent être des éléments de deux mondes absolument étranges, qui sont même mutuellement inconnus.

Mais ça Diego Maradona, celui qui pourrait tout faire dans une vie qui ressemble à un film. Et c’est précisément pour cette raison qu’il est entré dans l’histoire du football dans un lieu exclusif, et est entré trop tôt dans l’immortalité: il est décédé mercredi 25 novembre. Les deux circonstances – son génie de joueur, son départ – bougent encore George Clooney, l’une des personnalités les plus importantes du cinéma mondial.

C’est ainsi que Clooney a fini par révéler dans une interview avec Télé-exposition, qui était prévu pour le lancement de son nouveau film, Ciel de minuit, et cela a conduit à des mots sincères sur Le 10.

«Avez-vous rencontré Maradona?

– Je ne l’ai jamais rencontré, mais J’étais un grand fan de toi. Car s’il avait ses plus grands thèmes, il était un attaquant dans la vie, dans le football, sur le terrain de jeu, et de toute autre manière. ET Je l’ai adoré.

L’acteur de 59 ans, dont l’ascendance est liée à des pays qui aiment le beau jeu (il a des ancêtres nés en Irlande, en Ecosse, en Allemagne et en Espagne), a expliqué qu’il ne pouvait pas sortir de sa perplexité en raison de l’âge auquel la plus grande référence du Sélection Argentine, dans des circonstances encore sous enquête: «J’ai été surpris d’apprendre qu’il était encore très jeune. J’ai été très surpris … », a déclaré Clooney, dans une clameur générale. Parce que le 31 octobre, Diego avait eu 60 ans. Il est parti très tôt.

Qui était médecin dans la série ER, qui a marqué sa carrière par le feu, revient au cinéma avec Midnight Sky (Le ciel de minuit), un film de science-fiction qui, en plus de jouer, il réalise également. Basé sur le roman Bonjour, minuit, de Lily Brooks-Dalto, dans l’histoire que joue Clooney Augustine Lofthouse, un scientifique solitaire qui, après que la Terre a été presque complètement détruite, décide de rester dans une station dans l’Arctique. Il aura une mission devant lui: empêcher un vaisseau spatial d’atterrir, dont les astronautes, commandés par Souiller (Felicity Jones), sont loin de la catastrophe qui a ravagé la planète.

Dialogue avec Télé-exposition Puis il revient sur le chemin prévu à l’avance: parler de cinéma.

– Que gardez-vous à l’esprit lorsque vous choisissez une histoire pour un nouveau film?

-Ça dépend. En tant que réalisateur, je recherche juste un bon scénario. En d’autres termes: combien d’entretiens faites-vous par an? Il n’y a pas tellement de bons scripts, vous savez. La plupart des films que je regarde, alors je dis: “Eh bien, ce n’est pas un gros problème.” Il est rare de trouver un très bon script, alors vous essayez de vous l’arracher avant que quelqu’un d’autre ne le prenne.

—Vous avez joué Solaris, La gravité. Quelle est votre relation avec la science-fiction? Aimez-vous ce genre d’histoires?

-Ils me plaisent beaucoup. Gravity était bien plus que de la science-fiction: c’était bourré d’action, il s’agissait de trouver le chemin du retour, et c’était techniquement génial. Ce fut une expérience incroyable de regarder ce que (le réalisateur) Alfonso Cuaron il pouvait faire et apprendre de ce qu’il faisait. Cela m’a été très utile lorsque j’ai dû affronter l’espace ici (dans Midnight Sky). Et Solaris est une pièce plus contemplative sur un homme acceptant la mort de sa femme.

“Qu’est-ce qui vous a fait devenir réalisateur?”

-J’ai toujours aimé. Les acteurs retournent généralement à la bande-annonce lorsqu’ils ont terminé le tournage, mais je ne suis jamais allé à la bande-annonce: je suis toujours resté sur le plateau. A l’époque j’avais 22 ans et j’étais excité: je regardais les cinéastes, les réalisateurs. J’ai donc toujours voulu raconter des histoires, j’ai toujours voulu écrire et m’impliquer. Quand j’ai enfin eu la chance, avec Confessions d’un esprit dangereux, Je suis parti et j’ai vraiment apprécié.

Comment envisagez-vous l’avenir du cinéma? Vous voyez-vous travailler comme avant le coronavirus?

-Je ne sais pas. Je dois filmer en mars et on ne sait pas: on attend de voir ce que le coronavirus et les vaccins vont nous laisser faire. Je pense que ce sera compliqué. Emmener les gens au cinéma sera probablement difficile jusqu’à l’été prochain (hémisphère nord). Il est difficile de dire que les gens n’emmèneront pas les enfants à l’école, mais vont voir un film … Je pense que nous allons passer à travers assez rapidement, ces quatre vaccins différents semblent prometteurs.

-J’ai réalisé que tu as donné un million de dollars à chacun de tes meilleurs amis. N’avez-vous pas besoin de nouveaux amis, un d’Argentine?

– (Rires) Oui, mais maintenant je suis fauché. Alors je vais vous donner un ballon de foot. C’est ce que vous obtiendrez (rires).

