PARIS (AP) – Gérard Houllier, le Français qui a remporté trois titres en une saison en tant qu’entraîneur du club anglais de Liverpool après un passage décevant en tant qu’entraîneur de l’équipe de France, est décédé. Il avait 73 ans.

Liverpool et la Fédération française de football ont annoncé sa mort lundi. Le quotidien sportif français L’Equipe a rapporté que Houllier est décédé à domicile dimanche après une opération cardiaque en France.

“Nous regrettons le décès de notre entraîneur triplé, Gerard Houllier”, a écrit Liverpool sur Twitter. «Nous tous, au Liverpool Football Club, gardons à l’esprit la famille de Gerard et ses nombreux amis. Repose en paix, Gérard Houllier 1947-2020 ».

Le président français Emmanuel Macron a également rendu hommage à Houllier, tout comme de nombreux joueurs et anciens joueurs de Liverpool.

“Totalement dévasté par la nouvelle de Gerard Houllier”, a tweeté Jamie Carragher, ancien défenseur de Liverpool. «J’ai énormément adoré cet homme, il m’a changé en tant que personne et en tant que joueur et a ramené Liverpool sur le chemin du trophée. Chef du DEP ».

Houllier a connu une période d’oubli en tant qu’entraîneur de l’équipe de France au début des années 1990, un court trajet qui s’est terminé par un échec embarrassant lorsqu’il n’a pas réussi à assurer sa place dans la Coupe du monde 1994 aux États-Unis.

Son travail avec Liverpool a eu beaucoup plus de succès, guidant les Reds vers la FA Cup, la Coupe de la Ligue et la Coupe UEFA en 2001. Il est l’un des trois entraîneurs – avec Alex Ferguson et Pep Guardiola – pour avoir soulevé trois trophées avec une équipe anglaise en une seule saison.

Houllier a rejoint Liverpool en 1998, partageant initialement le rôle de manager avec Roy Evans avant de prendre le relais quelques mois après le départ d’Evans. Il a reconstruit l’équipe en injectant une approche plus disciplinée et tactique avec l’utilisation de plus de joueurs étrangers.

L’UEFA a rendu hommage à Houllier au début du tirage au sort de la Ligue des champions lundi.

“Il a énormément contribué au football européen”, a souligné le secrétaire général adjoint de l’UEFA Giorgio Marchetti. “Nos pensées vont à sa famille et à tout le football français en cette période difficile.”