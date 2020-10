Germán Martitegui (Photo: Rodrigo Ruiz Ciancia)

Allemand Martitegui il est l’un des chefs les plus prestigieux au monde. Et, bien qu’il ait déjà fait partie du jury des quatre éditions précédentes de Masterchef Argentine, deux fans adultes et deux juniors, n’ont jamais imaginé vivre l’expérience qu’il vit dans la version Celebrity de l’émission de télé-réalité Telefe. Parce que? Parce que non seulement il a dû affronter le fait d’être sur un programme de notation à vingt points et de devoir aller au supermarché déguisé, mais il a également dû s’habituer à traiter avec des célébrités et leurs personnalités.

«L’amateur, qui veut cuisiner chez lui, vient, vous écoute avec admiration, baisse la tête et vous dit qu’il fera mieux. Ensuite, il y avait les enfants, auxquels il fallait parler avec beaucoup de patience. Et une célébrité ressemble plus à un garçon, il est super sensible et il faut toujours lui parler du positif », a entamé le chef en dialogue avec Moskite mort Oui Nilda Sarli pour En cas de mouches, à La Once Diez.

Et puis il a spécifiquement fait référence à Vicky xipolitakis, qui depuis les premiers galas du concours de gastronomie qui mène Santiago del Moro elle a commencé à jouer à un jeu de séduction avec lui. «Ma vie se passe dans une cuisine. J’avais des projets de voyage dans différentes parties du monde pour cuisiner. C’est ma vie. Donc pour moi, elle et beaucoup de ceux qui sont là sont de nouvelles personnes. Je n’ai pas le fardeau de savoir qui ils étaient », a expliqué Martitegui.

Cependant, le chef a reconnu que, bien qu’il aborde chacun des participants de la manière la plus objective possible, après des jours d’enregistrement, ils ont commencé à créer des liens plus étroits avec eux. “Qu’est ce que je sais! J’ai deux enfants, Vicky a un fils, mettez-le. Quand elle gémit et dit: «Je laisse mon fils seul à la maison parce que …» Il est impossible de ne pas ressentir une certaine identification! Ce sont des questions totalement humaines », a-t-il assuré.

Cependant, le chef a brisé toutes les illusions selon lesquelles l’amour pouvait naître entre la femme grecque et lui. “Je suis désolé de vous dire qu’il n’y a absolument rien de plus que ça …»Dit-il sans laisser de place au doute. Mais il a insisté: «De toute évidence, c’est comme si vous vous identifiez comme des êtres humains, qui ont leurs affaires, leurs problèmes. Et vous avez aussi une certaine empathie ».

Vicky Xipolitakis dans Masterchef Celebrity

La vérité est que les épisodes que Martitegui a vécu avec le Grec dans le programme étaient assez particuliers. Et qu’elle est passée d’essayer d’organiser un rendez-vous avec lui à plaisanter sur sa calvitie incessante. Si tout cela vous est indifférent? “Intello. Je n’ai pas l’habitude d’être enlevé de mon manche. Si vous me voyez, je suis toujours assez concentré sur ce que j’ai à faire et je joue ce rôle. Et c’est aussi bien pour les gens que j’essaie d’être un jury le plus objectif possible. Parce qu’ils voient les autres pour autre chose, ils me voient pour ça », a-t-il expliqué.

Et après a défini le besoin de soins de Xipolitakis comme «une demande insatiable». «Je passe, Donato (De Santis) passe, un autre passe… Rien ne lui parvient! Tout vous demande et tout vous dit », dit-il. Et puis il a reconnu qu’avec ses attitudes, il y a des moments où Vicky parvient à le déloger.

“Je n’oublierai jamais la première phrase qu’elle m’a dite. Quand je m’approche, il dit: «Oh, quel beau sourire tu as!«Je veux dire: c’était ma cinquième saison de cette émission. Et personne ne m’avait jamais dit une chose pareille. Le personnage me laisse tomber. Que faites-vous avec ça? Vous souriez, vous n’avez pas d’autre choix », a avoué Martitegui, se rappelant le moment où il a rencontré la femme grecque.

Cependant, le chef était également chargé de souligner que il y a beaucoup de préjugés concernant Vicky venant du côté médiatique du show business. “Ils pensent qu’il va tout faire de mal”, m’a dit. Et elle a expliqué que, selon elle, l’habileté en cuisine est quelque chose que Vicky n’avait jamais montré et qu ‘«elle a même honte» de le montrer.

«L’autre jour, la sœur (Stefy) est venue lui rendre visite, qui l’a envoyée au front dans beaucoup de choses. Avez-vous vu comment vont les frères? Et dit: ‘J’avais l’habitude de regarder Useful tout le temps quand j’étais petit ‘. Je ne sais pas si vous avez déjà détecté cela. Mais, pour moi, Vicky cache qu’elle a toujours aimé cuisiner un peu. Mais, autant que les gens pensent qu’elle ne sait pas cuisiner, si ce qu’elle fait est bien, je vais la féliciter. Je me fiche de rien, car c’est mon rôle », a conclu Martitegui.

