Audio: Twitter, Aristegui Noticias

Avec des accès de colère et parfois furieux, le procureur général de la République, Alejandro Gertz Manero, a justifié l’exonération du général Salvador Cienfuegos, accusé de trafic de drogue par la justice des États-Unis et a assuré que la DEA n’avait pas envoyé toutes les preuves contre lui, en plus que le ministère de la Justice avait décidé d’abandonner les charges.

Dans un entretien avec Carmen Aristegui pour son émission diffusée sur Radio Centro, Gertz Manero a assuré que les États-Unis n’avaient aucune preuve sur le cas de l’ancien chef du ministère de la Défense nationale (Sedena) et que l’enquête n’était pas solide.

«Nous avons lancé une procédure et nous avons demandé au ministère de la Justice des États-Unis, à qui la plainte était adressée, la DEA, de nous envoyer toutes les preuves dont il disposait sur cette affaire. Savez-vous ce qu’il nous a envoyé? La même chose qu’il a envoyée au gouvernement du Mexique, il ne nous a pas envoyé ce que nous avons demandé. Nous vous demandons: dites-nous ce qui a été présenté au grand jury devant le juge, comment les permis ont été obtenus pour faire toutes les interceptions, ce qui était allégué dans ces permis, qui les a donnés, comment une mise en accusation est faite au nom de deux criminels qui parlaient d’un tiers, et que les deux criminels sont morts, comment vais-je prendre les déclarations de deux morts? Comment vais-je savoir tout ce qui s’est passé si la seule chose qu’ils m’envoient est ce Ils l’ont déjà envoyé au gouvernement et qu’est-ce qui ne me suffit pas? “, affirma-t-il.

«(…) pour les raisons que vous voulez, mais cela n’a pas de considération juridique présentée du point de vue procédural. Un juge fédéral aux États-Unis, tout comme un juge fédéral au Mexique, a des obligations dans le cadre des procédures devant la Constitution et des lois qui l’obligent (…) non, pour certaines choses oui et d’autres non », a-t-il déclaré.

(Photo: Cuartoscuro)

«Si la conduite de ce juge (Carol Bagley Amon) obéit aux ordres d’un procureur de New York, alors la valeur de la conduite légale de ce juge est totalement remise en question, c’est aussi simple que ça … Je ne vous en dis pas plus que quoi il est juridiquement valable. Ni le procureur ni le juge n’ont dû abandonner leurs propres enquêtes, ils n’ont pas eu à le faire. Ce sont deux choses différentes », a-t-il assuré.

“Laissez-les argumenter ce qu’ils veulent. Pour le moment, l’affaire est ouverte. Le non-exercice de l’action pénale est une première action dans le processus pénal qui est absolument et totalement combinable. Ils peuvent combattre toutes les organisations qu’ils veulent et qui ont des preuves hein, car ce n’est plus rien à faire pour scandaliser les médias. Vous devez vous adresser au ministère public et vous devez le faire de manière légale Et de plus, comme il s’agit d’une affaire internationale, je vais la prendre au niveau international, car je ne suis pas d’accord qu’un parquet autonome le place dans une affaire qui ne lui correspond pas pour des questions de nature différente de la vôtre (. .) Et là sinon, car ce sont les droits humains de tous (…) de quiconque a droit à la présomption d’innocence (…) », a-t-il souligné.

«C’est une question de fond, nous ne pouvons pas continuer à être entre les mains d’une disqualification permanente, dans une conduite de défense sociale et de défense juridique comme celle que nous menons dans ce pays. Chaque jour, ils sortent pour nous disqualifier “, il a souligné.

Le procureur a assuré qu’il solliciterait l’avis de certains Mexicains qui ont été devant des tribunaux internationaux tels que Sergio García Ramírez, qui était à la Cour interaméricaine des droits de l’homme, ainsi que Bernardo Sepúlveda, qui était à la Cour pénale internationale de La Haye.

«Non, cette affaire ne va pas rester ainsi. Il ne restera pas non plus dans un processus de lynchage, de quelque manière que ce soit “, a-t-il souligné.

Tous les matins dans votre email: abonnez-vous à la newsletter d’Infobae Mexico

Image de fichier (Photo: . / Mario Guzmán)

Et il a nié avec colère que le parquet ait procédé à l’exonération du général Cienfuegos en «accéléré» car, a-t-il dit, il y avait des journalistes qui tenaient même un compte rendu quotidien du temps que la FGR prenait pour mener l’enquête sur l’affaire.

«Ce n’est donc pas une« voie rapide »loin de là. La seule chose que j’ai analysée était la preuve qu’ils avaient déjà abandonné, ils ont abandonné les tests. Gee, je l’ai dit, je l’ai répété et je vais le répéter autant de fois que nécessaire “, il a souligné.

«Pourquoi (les États-Unis) ont-ils abandonné? C’est leur affaire (parce que le Mexique le leur a demandé, se souvient Aristegui). Ce n’est pas une question qui m’importe. Parce que maintenant, il s’avère que je dois rendre compte de ce que fait le gouvernement et ensuite ils me disent que je n’ai pas à rendre compte de ce que fait le gouvernement, mais que je suis autonome, mais que je ne suis pas autonome. La blague est de me donner chez la mère, vraiment? N’ombre, je ne vais pas partir, je ne vais pas laisser le Procureur écraser “, a assuré le procureur mexicain.

A la question expresse de Carmen Aristegui qui étaient-ils ce “qu’ils veulent lui donner à la mère”, a assuré le procureur “Eh bien, nous tous qui avons parlé … Ou que voulez-vous que je fasse une liste de chacun d’entre eux pour que je puisse intenter une action en justice contre chacun? Nom!”avertit-il.

“(…) Maintenant, nous allons tous en profondeur et voyons à qui nous obéissons, d’où viennent les sous, qui est celui qui protège qui”, a-t-il assuré.

Interrogé par Aristegui de quels cents il parlait, le procureur a souligné «Dont il y en a, je le répète, dont il y en a. Alors allons tous voir qui nous sommes, ce que nous défendons», A-t-il affirmé.

Le journaliste a ensuite demandé pourquoi le parquet avait accepté de mener l’enquête «Pour une raison très simple: parce qu’ils, la DEA, m’ont envoyé un document l’accusant et puis il a abandonné, c’est pourquoi. Je n’ai rien à voir avec ce qu’il a fait avec le gouvernement. Il m’a envoyé un document accusant cet homme d’une série de crimes, puis il s’est présenté devant un juge et lui a gracié ces crimes, il a abandonné les charges et ensuite ils me donnent des preuves que je ne peux plus traduire en justice parce qu’il ( USA) les a déjà retirés et le juge de la connaissance au Mexique va lui dire avec raison: “ hé, comment me présentez-vous la preuve que l’accusateur lui-même s’est déjà retiré?, a-t-il souligné.

“Je n’irais pas jusqu’à dire que les DEA sont des connards – encore – mais ils ont secrètement traité une affaire qu’ils auraient dû traiter en collaboration avec le Mexique conformément aux accords”Avertit Gertz Manero.

Image d’archive (PHOTO: GALO CAÑAS / CUARTOSCURO)

Plus tôt, dans une interview avec Ciro Gómez Leyva, sur Radio Fórmula, Gertz Manero a demandé comment il était possible que s’il y avait une enquête irréfutable comme le prétend la Drug Control Administration, alors vous vous sépariez et les accusations étaient abandonnées.

“Quel sens logique et juridique cela peut-il avoir qu’une enquête qui a duré 8 ans, un jour les accusateurs disent soudainement” non, nous n’avons rien contre “, ils le libèrent complètement et les envoient au Mexique”, a-t-il souligné.

«Comment si vous avez une enquête solide avec des preuves irréfutables, vous la présentez devant un juge et ensuite vous craquez? qui n’a aucune valeur dans les procédures pénales, aucune. Ils n’ont pas trouvé d’éléments et ils ont cherché comment lancer la balle. »Assura-t-il d’un ton de colère.

Le procureur mexicain a souligné: «nous avons déjà notifié aux États-Unis le non-exercice pour qu’ils fassent ce qu’ils doivent faire; Ce n’est pas la fin d’un problème », a-t-il affirmé.

Alejandro Gertz Manero a averti qu’un procès international serait organisé contre la DEA ou les institutions américaines impliquées dans l’affaire Salvador Cienfuegos, afin de découvrir pourquoi les charges retenues contre lui ont été abandonnées.

«Allons au procès, à un procès approfondi, voyons pourquoi ils lui ont pardonné, pourquoi dire cela à cause de considérations internationales, eh bien non … Ces considérations internationales auraient pu être prises sept ans plus tôt, non? Pourquoi maintenant et pas avant? “, m’a dit.

«Je ne me suis jamais permis d’être injustement dépisté ou maltraité, je ne le permettrai pas cette fois, pas pour moi, mais pour le Mexique et ses institutions… Nous verrons pourquoi ils lui ont pardonné, pourquoi avant ils l’ont fait et maintenant ils ne le feront pas. Ils sont fous, nous n’allons pas abandonner, nous allons faire un procès contre la DEA ou contre ceux qui ont mené ce procès “a souligné le procureur mexicain.

PLUS SUR CE SUJET:

L’exonération sans précédent de Salvador Cienfuegos, le puissant général mexicain arrêté par les États-Unis pour trafic de drogue et défendu par AMLO

La scandaleuse exonération de Cienfuegos montre que le pouvoir civil est soumis aux militaires: le général Gallardo

AMLO a soutenu l’exonération de Cienfuegos et a critiqué la DEA: “Vous ne pouvez pas inventer des crimes”