Getafe (Madrid), 11 janvier . .- Après avoir passé la nuit dans un hôtel près de l’aéroport de Madrid Barajas-Adolfo Suárez, où les joueurs et les entraîneurs sont arrivés à l’aube en groupes après un voyage mouvementé en voitures tout-terrain qui mis LaLiga, Getafe voyagera en avion à 11h30 pour jouer cet après-midi le match de championnat contre Elche.

La réunion, initialement prévue pour dimanche, a été reportée à lundi en raison de fortes chutes de neige qui ont frappé la Communauté de Madrid et ont empêché le voyage à Getafe samedi.

Ángel Torres, président de Getafe, a publiquement demandé à LaLiga de reporter le match de 24 ou 48 heures supplémentaires pour pouvoir voyager avec plus d’organisation après trois jours consécutifs sans entraînement.

Pour le meilleur leader de Getafe, il valait mieux jouer un autre jour de la semaine et a fait valoir qu’Elche, qui disputera un match de Copa del Rey samedi prochain contre le Rayo Vallecano, a le temps de récupérer et de faire face à son engagement avec des garanties.

Torres a rapporté que ses joueurs ne pouvaient pas utiliser leurs véhicules comme moyen de transport pour se concentrer et entreprendre le transfert en avion vers Alicante. Enfin, le nettoyage partiel des routes a permis à l’équipe du sud de Madrid de se retrouver dans un hôtel près de Barajas, même si jusqu’à leur arrivée tout a été des problèmes.

Les joueurs et les entraîneurs ont été récupérés par des véhicules envoyés par LaLiga mais en chemin, sur la route, certaines voitures se sont retrouvées coincées entre la neige et la glace, les joueurs devant les pousser vers le bas.

Ce fut le cas de Djené Dakoman du Togo, Erick Cabaco et Mathías Olivera d’Uruguay et Francisco Portillo d’Espagne. Ce dernier a publié une vidéo sur son compte Instagram officiel dans lequel on pouvait voir des images d’une voiture coincée dans la neige avec deux des joueurs de Getafe poussant entre les glissades.

“Essayer de se concentrer pour jouer. Je ne comprends rien, est-ce nécessaire?”, A écrit Portillo dans un texte joint à une vidéo que Cabaco a également diffusée sur un réseau social.

Toute cette accumulation de situations a provoqué une gêne à Getafe, qui affrontera le match sans entraînement pendant trois jours et, s’il n’y a plus de revers, arriver dans la ville d’Alicante en fuite six heures seulement avant que le ballon ne commence à rouler. au Martínez Valero. drl / og