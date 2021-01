Gianinna Maradona et Benjamín Agüero

«Après m’être isolé par un contact étroit, un dernier test qu’ils ont fait m’a donné un résultat positif au COVID 19. J’ai eu quelques symptômes et je suis les instructions des médecins pour guérir. Pour continuer à prendre soin de vous », a-t-il déclaré Sergio el Kun Agüero depuis son compte Twitter. Immédiatement, l’alerte a été placée sur Benjamin, le fils du footballeur et Gianinna Maradona, qui est en Angleterre passant quelques jours avec son père.

Après avoir fait un test, le garçon de onze ans a été testé positif et c’est le journaliste Luis Ventura qui a confirmé la nouvelle, jusqu’à ce que la cadette des filles de Claudia Villafañe, parle de son fils via Instagram: «Allez Benchuline de ma vie, la vie consiste à ne jamais abandonner! Je t’aime et tu me manques Covidero».

L’histoire, dans laquelle il confirme la peinture de son fils, avait été faite à propos d’une capture de l’Instagram rouvert de l’enfant: «Après tant de colère et de putes, le ‘Kun Agüero papa’ est arrivé pour arrêter la colère des moutons avec l’IG fermé précédemment”. Ni elle ni le footballeur n’ont donné de détails sur la façon dont Benja, qui aura 12 ans le 19 février, transite sa photo de coronavirus.

Sofia Calzetti, la petite amie d’Agüero, a également été infectée: «Bonjour, je suis avec COVID-19 mais super reconnaissant de passer un bon moment, je n’ai presque aucun symptôme, ils sont très légers. Ce que vous pouvez voir, c’est que le virus est plein. Prenez soin de tout le monde “.

Le Kun et sa famille étaient isolés depuis plusieurs jours. Même il allait débuter le match contre Birmingham pour la FA Cup le 10 janvier, mais a dû être séparé du campus quelques heures avant après avoir appris qu’il avait maintenu un lien étroit avec un cas positif.

Benjamin avec son grand-père, Diego Maradona

Gianinna a de nouveau utilisé ses réseaux sociaux aujourd’hui, mais pas pour faire référence à son fils, mais pour saluer sa mère, Claudia, pour son anniversaires: «Bonne vie à celui qui m’a donné la mienne. Je t’aime, je t’admire, je te remercie, je te pardonne et je te célèbre. Mon phare, mon soutien, mon aéroport, la mère de mes amis, le TATA de Benja, celui qui résiste aux archives. Celui qui me met au défi même s’il a mille ans. Organisateur pour les autres. Véritable frontière sur le boluda. Si correct, loyal et respectueux que ça fait mal ».

“Je ne peux même pas atteindre tes talons mais Benja est mon vrai reflet de ce que j’ai hérité de toi. Merci pour ma sœur, d’avoir aimé de chaque cellule de ton être ayant fait de toi notre mère, d’être ferme dans les bons moments mais plus dans les mauvais moments, pour la tresse cuite avant l’accouchement, pour m’avoir permis de t’apprendre qu’il y a plus d’alternatives. Merci pour l’arrière grand-mère que vous êtes. Pour l’avoir gâté alors que vous savez que depuis plusieurs jours je ne vous ai pas parlé. Merci de me couvrir, merci pour Parías, pour les voyages à Madrid, Manchester, Dubaï pour que Ben puisse voir son père, et je peux voir le mien. Pour ce voyage en bateau à nous cinq », a-t-il poursuivi.

Enfin, avec une photo des deux, il a clôturé: «Merci de m’apprendre que l’amour est toujours plus fort, et de m’apprendre mille fois par votre exemple qu’avoir la capacité de pardonner ne vous fait pas moins ou plus, cela vous fait avancer. Et merci encore d’avoir couru pour nous jusqu’au dernier jour. Bon retour au soleil à un incontesté. La meilleure grand-mère que je pourrais donner à mon fils. Merci pour notre famille. Joyeux anniversaire Jabru ».

