Le photographe brésilien Bruno Miani n’a jamais pensé visiter Gibraltar. Jusqu’à ce que la pandémie contrarie ses projets d’épouser sa petite amie à Dublin, où ils vivent habituellement.

Les bureaux de l’administration irlandaise étant fermés en raison des restrictions liées au virus, Bruno et sa petite amie Natalia Senna Alves de Lima, également brésilienne, n’avaient aucun moyen de rassembler les documents nécessaires pour s’y marier. Le temps d’attente pour obtenir une place disponible pour sa cérémonie a été annoncé insupportable.

Ainsi, le couple a embarqué sur un vol à bas prix à destination de Malaga, et de là s’est rendu en bus à Gibraltar, un territoire britannique à l’extrémité sud de la péninsule ibérique, où ils ont pu se marier mardi à l’état civil local avant un portrait de la reine Elizabeth d’Angleterre.

«Le moyen le plus rapide de se marier maintenant est d’aller à Gibraltar», déclare Miani, 40 ans, les yeux embués d’émotion, lorsque le fonctionnaire les a déclarés mari et femme.

“Nous nous aimons beaucoup. Nous vivons déjà ensemble en tant que couple marié. Mais maintenant, c’est officiel.”

L’administration de Gibraltar a besoin d’un minimum de bureaucratie pour se marier et à l’heure actuelle, il n’y a pas de restrictions aux frontières, de sorte que le nombre de mariages a grimpé en flèche pendant cette période de pandémie.

Les couples n’ont qu’à présenter leurs passeports et certificats de naissance et rester une nuit dans l’enclave, à la frontière espagnole, avant ou après le mariage. Avec le certificat de Gibraltar en main, ils n’ont alors plus qu’à enregistrer leur mariage dans leur pays de résidence.

Les organisateurs disent que la demande étrangère a explosé.

“C’est fou. Nous ne pouvons pas faire face aux changements et aux espaces” pour célébrer, dit Leanne Hindle, directrice de Marry Abroad Simply (Se marier facilement à l’étranger).

– “Ça te brise le cœur” –

Dans de nombreux cas, les couples qui se marient à Gibraltar sont des personnes de nationalités différentes, qui avaient une relation à distance et ne pouvaient pas se rendre dans le pays de l’autre pour se marier et commencer une nouvelle vie, en raison de restrictions voyage résultant de la pandémie.

Souvent, il y a aussi un élément de pression. Par exemple, le cas d’un couple dont l’assurance ne couvrait pas le traitement de fertilité coûteux nécessaire pour avoir un enfant à moins d’être marié, dit Hindle.

Un autre scénario courant est celui des couples où l’on vous propose un emploi dans un autre pays et où vous ne pouvez y amener votre partenaire que s’ils sont légalement mariés, ajoute Hindle.

Tous “vous brisent le cœur” rien qu’en les écoutant, dit Hindle.

Scott Gerow, un Américain de 41 ans, a épousé ce mois-ci une femme russe de 44 ans dans le pittoresque jardin botanique de Gibraltar.

Le couple s’est rencontré en janvier à Saint-Pétersbourg, où Gerow travaillait alors. Lorsqu’ils ont dû rentrer aux États-Unis en juin, ils ont été repoussés par les restrictions de voyage, qui les ont empêchés de se rendre visite dans leurs pays respectifs.

Maintenant qu’ils sont mariés, elle pourra l’accompagner aux États-Unis. Sans Gibraltar, «nous serions toujours en visioconférence tous les jours», déclare Gerow.

Gibraltar attire également de nombreux couples d’Espagne voisine, car les règles sur le port de masques en public et le nombre de personnes autorisées à se rencontrer sont moins strictes, explique Resham Mahtani, organisateur de mariages chez Rock Occasions.

A titre de comparaison, en Andalousie, région espagnole à la frontière avec Gibraltar, les réunions privées autorisées sont limitées à six personnes, contre 16 qui sont autorisées dans l’enclave britannique.

– “Un lieu d’amour” –

La plupart des couples qui viennent de loin se marient sans la présence de parents en raison des frais de déplacement. Beaucoup utilisent des ordinateurs et des téléphones portables pour diffuser la cérémonie en direct à leurs proches.

«Nous étions seuls, loin de mes amis et de ma famille. C’était vraiment difficile», raconte Liza Ursini, une infirmière canadienne de 57 ans qui s’est rendue à Gibraltar en octobre pour épouser une andalouse de Séville.

Après la cérémonie, il a pu se rendre dans sa ville, dans la province de Québec, pour vivre ensemble.

La facilité de se marier à Gibraltar est devenue célèbre lorsque John Lennon y épousa Yoko Ono en 1969, après une série d’obstacles dans d’autres pays.

L’événement a été immortalisé dans une photo du couple devant le Rocher qui domine l’enclave, et dans la chanson des Beatles “The Ballad of John and Yoko”.

Face à une demande croissante, l’enclave britannique a augmenté le nombre quotidien de mariages programmés dans son petit bureau d’état civil et les espaces extérieurs disponibles pour les célébrations.

Le principal ministre du territoire, Fabian Picardo, assure à l’. qu’il est “ravi que Gibraltar soit devenu populaire pour être un lieu d’amour et non de division”.

Pour tous ceux qui ont besoin de “rendre ce lien d’amour officiel et légal, Gibraltar est l’endroit”, ajoute-t-il en souriant.

