Après des mois à garder le secret bien gardé, Gigi Hadid a finalement révélé le nom de la fille qu’elle a engendrée avec Zayn Malik.

Khai est le prénom de la petite fille de près de quatre mois. Le mannequin a fait la révélation de manière subtile au sein de son compte Instagram: à travers sa «biographie». «La mère de Khai», a ajouté Hadid ce jeudi 21 janvier sur son réseau social.

Pour l’instant, rien de plus n’a été dit sur le nom de famille de la petite fille. Pendant ce temps, le père de Khai, Zayn n’a rien publié sur son bébé et n’a rien ajouté d’autre à sa biographie en tant que mannequin de 25 ans.

La nouvelle est arrivée près de quatre mois après que le couple a annoncé la naissance de leur petite fille. Le 23 septembre, Malik a annoncé que sa petite fille était déjà arrivée au monde. Ce fut l’une des naissances les plus attendues pour les milliers de fans du couple. Comme l’a rapporté l’ancien membre de One Direction, le bébé et sa femme sont en bonne santé et n’ont présenté aucune complication médicale.

Malik a publié un message sur son profil Twitter, dans lequel il a également partagé une photo de la main du bébé tenant la sienne.

“Notre bébé est là, en bonne santé et beau. Essayer de mettre des mots sur ce que je ressens maintenant serait une tâche impossible. L’amour que je ressens pour ce petit humain dépasse ma compréhension. Je suis reconnaissant de la rencontrer, fier de l’appeler mienne et reconnaissant pour la vie que nous avons devant nous ensemble », a écrit Malik.

Le commentaire a fait exploser les réseaux sociaux de joie de la part des fans du couple qui ont diffusé massivement l’actualité. A la date de cette publication, le commentaire de Zayn a accumulé plus de 2 millions 100 000 «likes» et plus de 552 000 retweets et des milliers de commentaires les félicitant pour la naissance.

Mais c’était la deuxième fois dans le mois que le mannequin était félicité pour son bébé, depuis quelques semaines avant que son père, Mohamed Hadid, ne publie une lettre qui serait dédiée à sa petite-fille et dans laquelle il remerciait d’avoir l’occasion de la rencontrer.

Cela a amené les adeptes du couple à interpréter que le bébé était déjà né et qu’ils avaient réussi à cacher et à porter le sujet avec une grande discrétion. Les rumeurs étaient si fortes qu’elles sont devenues une tendance mondiale sur les réseaux sociaux.

«Bonjour petit-enfant, c’est moi. Mon cœur est très heureux. Je te souhaite le soleil et la lune. Je te souhaite un bon moment. Grand-père est toujours là, je ferai n’importe quoi pour toi, quand j’ai appris que tu étais en route, j’ai souri et essuyé une larme. J’ai pleuré cette larme parce que je savais que mon cœur vous appartiendrait toujours », a déclaré le magnat.

Cependant, Mohamed a décidé de retirer la lettre des réseaux sociaux afin de mettre fin aux spéculations et tout est redevenu silencieux. Le couple a été très discret sur la question pendant leur grossesse. La même Gigi a décidé de suspendre ses projets de modélisation travaillant à de rares occasions, étant la plus récente où elle est apparue montrant déjà une croissance remarquable de son corps à cause de sa grossesse, ce qui a rendu les adeptes fous de goût.

