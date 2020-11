Après avoir fermé les points de passage avec les provinces voisines et renforcé les contrôles internes, le gouverneur de Formose, Gildo Insfran, a défendu ce vendredi les mesures sanitaires strictes que son administration a mises en place pour empêcher la propagation du COVID-19, en veillant à ce que le «Le droit à la santé et à la vie est supérieur à celui de la libre circulation».

En menant l’inauguration d’une école frontalière par visioconférence, le président leur a également demandé de «reconsidérer» ceux qui accusent son administration de mettre en œuvre des réglementations «dictatoriales» pour «empêcher le coronavirus de faire des ravages comme dans d’autres lieux» du pays.

“Je veux dire à ces concitoyens de reconsidérer, nous vivons dans une situation extrêmement difficile, ce n’est pas une situation normale et quand il y a des situations exceptionnelles, les mesures à prendre doivent aussi être exceptionnelles”, a expliqué le gouverneur péroniste lors de l’événement.

Dans une partie de son discours, Insfrán a assuré qu’il «était d’accord lorsqu’ils disent que la libre circulation doit être garantie, ce qui est un droit constitutionnel», mais a souligné que «les soins de santé sont également un droit constitutionnel».

«Je me demande, si nous sommes dans une pandémie, quel droit est avant tout en ce moment? Pour moi, le droit à la santé, à la vie, est au-dessus du droit à la libre circulation », a averti le président.

Selon le dernier rapport épidémiologique publié par le gouvernement national, Formose est, avec Misiones, l’une des deux provinces argentines avec moins de cas d’infections et de décès dans le pays, avec à peine 167 cas positifs enregistré depuis mars et un seul est mort du virus.

Dans ce contexte, Insfrán a demandé aux habitants de Formose de résister “un peu plus” et a rappelé que “récemment le président (Alberto Fernández) a donné de bonnes nouvelles pour espérer, à savoir que le vaccin avant la fin de l’année sera dans le pays”.

Le président s’est exprimé ainsi lors de l’inauguration de la École Frontière numéro 2, dans la ville de Mojón de Fierro, où il a fermement défendu son administration: “Je demande à ceux qui critiquent tant Formose, dans combien d’endroits du pays des écoles publiques de ces caractéristiques sont-elles construites?”

Depuis quelque temps, l’administration Insfrán applique une méthode particulière pour faire face aux conséquences sanitaires de la pandémie, qui consiste en fermer les frontières interprovinciales, minimiser les activités commerciales et sociales et mettre en œuvre une politique de circulation stricte.

Pour citer un exemple, dans cette province, la pêche sportive est actuellement interdite, l’activité dans les clubs sportifs et les gymnases privés et les bars et restaurants ne peut ouvrir que cinq heures – de 19h00 à minuit – les vendredis, samedis et dimanches.

La mort de Mauro Ledesma a choqué Formose début octobre

Début octobre, et dans le cadre de ces mesures restrictives, une polémique est née après l’apparition du corps d’une personne, identifiée comme Mauro Ledesma, qui s’est noyé lorsqu’il a tenté de traverser une rivière à la frontière entre Formose et Chaco pour rentrer chez lui.

Le jeune homme, qui vivait dans la ville formosane d’El Colorado, était allé travailler à Cordoue et le 25 août, il a traité la demande d’autorisation de rentrer chez lui et de retrouver sa femme et sa fille de 3 ans, à qui ne l’avait pas revu depuis début janvier.

Cependant, faute de réponses des autorités compétentes, la victime a entamé le retour de son propre chef et après avoir fait plusieurs kilomètres en stop, elle s’est retrouvée bloquée près de la rivière Bermejo, la dernière étape qu’il n’avait pas encore franchie pour atteindre son objectif. . Cependant, la seule façon de le faire était de nager et il ne pouvait pas y parvenir. Son corps a été retrouvé dimanche 11 octobre par un groupe de pêcheurs. Il était face contre terre, gonflé et avec des signes de décomposition.

Avant d’essayer de traverser la rivière, Ledesma a rencontré d’autres Formosans qui sont également bloqués dans le Chaco et qui ne peuvent pas retourner dans leur province en raison des interdictions actuelles. En fait, la situation est si compliquée qu’il y a quelques jours les représentants de Amnistie internationale en Argentine, ils ont exigé que des “mesures urgentes” soient prises pour résoudre le conflit.

Mercredi dernier, l’organisation a insisté sur la réclamation et a exhorté la Cour suprême de justice de la Nation à intervenir “pour garantir que une réponse urgente est apportée aux plus de 7 500 personnes qui ne peuvent toujours pas rentrer chez elles ».

“La demande a été faite dans le cadre de deux actions en justice à l’étude par la Haute Cour présentées par des personnes touchées bloquées dans différentes régions du pays”, ont déclaré des représentants d’Amnesty dans un communiqué.

