Les traducteurs travaillent 24 heures sur 24 pour atteindre l’objectif le plus rapidement possible: traduire le document réservé contenant les détails techniques du vaccin russe Spoutnik V. Il y a 11 mille pages, écrites en anglais, avec des dizaines de formules et de données scientifiques. Ce dossier est téléchargé par étapes à l’Administration nationale des médicaments, des aliments et des technologies médicales (ANMAT), l’autorité de contrôle qui doit autoriser ou refuser l’utilisation du vaccin dans le pays. Outre la procédure administrative, le gouvernement travaille déjà sur la gigantesque opération logistique nécessaire pour transporter le vaccin à Ezeiza puis aux centres de vaccination dans tout le pays. Les contacts avec les Russes sont réguliers mais secrets. La semaine dernière, comme il l’a appris Infobae De sources officielles, le ministre de la Santé Ginés González García s’est rendu au siège de l’ambassade de Russie à Buenos Aires. Les négociations progressent même si jusqu’à présent aucun document n’a été signé entre les deux États. Beaucoup moins une avance de fonds.

Ginés n’a pas participé au voyage secret à Moscou. La délégation argentine était composée de la vice-ministre Carla Vizzotti et de la conseillère présidentielle Cecilia Nicolini. Comme l’a révélé Infobae, trois représentants du laboratoire argentin HLB Pharma ont également voyagé, l’épouse du ministre de Buenos Aires Daniel Gollán, et Mariana De Dios, une jeune femme d’affaires de Santa Cruz qui entretient une relation personnelle étroite avec la vice-présidente Cristina Kirchner.

Le ministre de la Santé n’a appris les détails de ce voyage que le 26 octobre, lors d’une réunion tenue par les deux envoyés avec le président Alberto Fernández dans la villa d’Olivos. Ginés a participé à cette réunion mais était en dehors des négociations précédentes avec les Russes. En fait, il entretient une confrontation ouverte avec le laboratoire qui a initié les démarches devant l’ANMAT. Les raisons de ce stagiaire sont bien connues dans le monde des laboratoires.

Jeudi dernier, Ginés a passé plus de trois heures à l’ambassade de Russie. Bien qu’aucun détail de cette visite n’ait été divulgué, la conversation aurait tourné autour des détails techniques du vaccin et de la possibilité de parvenir à un accord entre les deux États, ont confirmé des sources officielles.

“Il n’a pas encore été décidé comment les vaccins seront transférés à Ezeiza. Il y a peu d’entreprises dans le monde formées pour ce métier»A expliqué une source proche des négociations. Dans le gouvernement argentin, il y a aussi un plan pour apporter de petites quantités sur les avions d’Aerolineas Argentinas, comme cela s’est produit au début de la pandémie avec des produits médicaux en provenance de Chine.

Avec les vaccins à Ezeiza, une autre opération spéciale de distribution locale commencera. Pendant ces heures, il est évalué pour confier cette tâche au Mail argentin.

Avant tout cela, le vaccin russe a besoin de l’approbation de l’ANMAT. Le processus administratif est fastidieux. “Pour les produits biologiques, la documentation doit être présentée au format CTD (Common Technical Document), un format international accepté et approuvé par de nombreux pays”, a expliqué l’un des experts à ce média.

Ce format comporte cinq modules. Les trois premiers concernent les formalités et les détails du processus de fabrication. Et les deux derniers concernent les essais cliniques. «Les deux derniers modules sont acceptés dans la langue d’origine ou en anglais. Le reste doit être traduit en espagnol », ajoute cette même source.

Les traducteurs qui sont en charge de cette tâche travaillent sous des contrats de confidentialité stricts et ne sont pas autorisés à transférer de la documentation.

Dans le cas du Spoutnik V, une autre complication s’ajoute: la documentation arrivée de Russie doit être cataloguée techniquement avant d’être traduite et chargée dans le système ANMAT, qui aura 30 jours pour rendre un verdict.

«Nous sommes lents à charger les données en raison de toutes les complications du processus», Reconnaissent-ils dans le laboratoire argentin. Quand le vaccin pourrait-il être appliqué dans notre pays? Ces mêmes sources assurent que le vaccin n’arriverait qu’à la fin du premier trimestre, loin des prévisions du gouvernement. En fait, il n’est pas encore confirmé si les doses pour notre pays proviendront d’Inde ou de Corée du Sud.

Le 6 novembre, lors de l’annonce publique de l’accord avec les Russes, Alberto Fernández a estimé que “Si tout se passe bien, d’ici la fin décembre, quelque 10 millions de personnes pourraient être vaccinées” en Argentine. Dans les dernières heures, lors d’un entretien avec Marco Enríquez-Ominami, il a réitéré cette date: “Nous voulons essayer de vacciner autant de personnes que possible en janvier et février.” Cependant, des sources officielles ont confirmé à ce média qu’un accord avec le Fonds russe d’investissement direct (RDIF) n’a pas encore été signé. Pas même une avance n’a été versée pour les 25 millions de doses engagées.

Hier, dans une interview avec A24, le président a également prédit que le vaccin AstraZeneca-Oxford sortira à partir de mars. “Pfizer avait promis d’apporter le vaccin à environ 750 000 personnes au mois de décembre, maintenant que la livraison a été un peu retardée”, a-t-il ajouté. Le gouvernement a également parié de recevoir dès que possible un lot spécial d’une banque de vaccins coordonnée par l’Organisation mondiale de la santé.

