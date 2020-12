Ginés González García (Photo: Franco Fafasuli)

Pfizer a été l’un des premiers laboratoires au monde à avoir entamé des conversations avec le gouvernement argentin pour finaliser la vente de vaccins contre le coronavirus alors qu’il n’y avait toujours pas de vaccins ou de certitude quant à leur disponibilité. Le degré de rapprochement entre l’entreprise nord-américaine et les autorités locales était tel que l’un des essais cliniques les plus importants au monde a été réalisé à l’hôpital militaire de la ville de Buenos Aires. Des mois ont passé, enfin le développement scientifique a commencé à avoir l’approbation des organismes de réglementation du monde entier pour commencer à être vacciné, mais quelque chose s’est produit qui a empêché l’Argentine de figurer sur la liste des pays ayant accès à ces doses.

Interrogé sur la question, le ministre de la Santé, Ginés González García, a déclaré avoir demandé des «conditions inacceptables» pour signer les accords. Il a évité de donner des détails car – a-t-il soutenu – les clauses de confidentialité qui empêchent la négociation s’appliquent, mais il s’est avéré que les obstacles sont liés à l’immunité juridique que Pfizer entendait avoir dans le pays en cas de conséquences néfastes de la dose sur la population. González García a soutenu cette théorie ce lundi, dans une interview avec le journaliste Víctor Hugo Morales sur AM 750: «On ne comprend pas pourquoi ils ont tant de demandes, il semble qu’ils n’aient pas confiance dans le vaccin“, Tournage.

“Si l’Argentine a été généreuse avec une entreprise, c’est avec Pfizer. Nous leur avons offert la structure pour mener l’étude clinique ici, il y avait des conditions contractuelles pour lesquelles nous avons fait une loi et il y avait quelque chose dans la loi locale qui ne cadrait pas avec ce qu’ils voulaient. Et la vérité est qu’il nous est très difficile de faire une autre loi, au-delà du fait que ce ne serait pas la chose la plus digne pour un pays», A examiné le ministre.

Malgré cela, il a déclaré que le gouvernement d’Alberto Fernández avait l’intention de poursuivre les négociations avec le laboratoire américain, dont les vaccins ont commencé à être appliqués aux États-Unis et dans une grande partie de l’Europe. Ces formules représentent un défi logistique important pour l’Argentine, car les doses doivent être conservées et transportées en dessous de 80 degrés.

Il s’est avéré que le principal obstacle qui a empêché la signature des contrats avec Pfizer était un ajout apporté au Congrès à la loi qui a été discutée et approuvée à la demande de la société pharmaceutique. La règle accorde une compensation aux développeurs de vaccins «sauf en cas de négligence». “Le pouvoir exécutif est habilité à inclure dans les contrats qu’il conclut pour l’acquisition de vaccins des clauses établissant des conditions d’indemnisation patrimoniale (…) à l’exception de ceux qui résultent de manœuvres frauduleuses, de comportement malveillant ou de négligence de la part des sujets précités”, dit la loi promulguée le 6 novembre. Ce mot, «négligence», est ce que Pfizer demande maintenant à être supprimé du texte.

L’Argentine commencera demain sa campagne de vaccination avec les 300 000 premiers vaccins Spoutnik V achetés en Russie. González García a révélé que 5 000 000 doses supplémentaires arriveront en janvier. Dans les projections officielles, il apparaît qu’à la fin du mois de mars commencera la distribution massive de la formule d’Oxford développée par Astrazaneca et produite -en partie- dans la province de Buenos Aires. En parallèle, des discussions sont engagées avec deux fournisseurs chinois (Sinopharm et Sinovac) et avec Janssen (propriété de Johnson & Johnson).