Rurik Gislason marquant Lionel Messi lors du match Argentine-Islande de la Coupe du monde 2018 (Photo: Instagram)

Après une carrière dans laquelle il portait les chemises de la 1. FC Nürnberg d’Allemagne, FC Copenhague Le Danemark et le Charlton d’Angleterre, entre autres équipes, l’Islande Rúrik Gislason a décidé de se retirer du football à 32 ans. Le joueur du SV Sandhausen 1916 L’Allemand n’a subi aucune blessure ou quoi que ce soit du genre. Il a simplement choisi de continuer à jouer.

C’est que Gislason est devenu célèbre lorsqu’il a été élu l’un des joueurs les plus sexy de la Coupe du monde 2018 en Russie et à partir de là, sa vie a complètement changé. À l’époque, tout le monde soulignait sa beauté sur les réseaux sociaux et ils ont commencé à lui proposer des emplois de mannequin et d’acteur.

«Il y a des projets intéressants à l’avenir auxquels j’ai décidé de dire oui. C’est une émission de télévision en Allemagne et j’ai décidé d’essayer d’être dans un film islandais “, a commenté le joueur actuel du SV Sandhausen aux médias islandais, selon Mundo Deportivo.

Rurik Gislason a représenté l’Islande à la Coupe du monde 2018 en Russie (Instagram)

Selon compte Rúrik Gislason, à l’époque de la Coupe du monde, leur nombre dans le réseaux sociaux Ils ont augmenté notablement: il avait 30 000 followers sur Instagram et a terminé la Coupe du monde avec plus de 300 000. Dépasse actuellement ce 780 000, plus du double de la population de votre pays.

À ce moment-là, toutes sortes de messages ont commencé à pleuvoir sur lui, certains avec des propositions vraiment extravagantes. “Après le premier match, j’ai pris le téléphone pour vérifier les messages et il y a eu plusieurs demandes, même des propositions, comme si je voulais donner mon sperme”révélé.

Bien qu’au-delà de son esthétique populaire et s’être fait connaître dans le monde pour affronter la Argentine de Lionel Messi lors de la dernière Coupe du monde, Gíslason Il a également essayé de devenir une personnalité publique dans la politique de Islande deux fois: il a été candidat aux élections législatives islandaises de 2016 et 2017, représentant le Parti de l’indépendance.

Rúrik Gíslason en avant-première d’un match de Coupe du monde 2018 (Photo Instagram)

D’autre part, le footballeur nordique était lié pendant la monde avec le mannequin argentin Bárbara Córdoba, qui développe une carrière Miami depuis 2015. Tous deux se sont rencontrés dans cette ville, où l’attaquant s’est rendu pour sortir du siège médiatique.

Le footballeur a entamé la défaite contre le Nigéria et est entré dans le complément contre l’Argentine lors de la Coupe du monde 2018 (REUTERS /)

