Il était le «maire des États – Unis», respecté dans le monde entier pour sa réaction aux attentats du 11 septembre 2001.

Mais aujourd’hui, Rudy Giuliani est l’incarnation de ces républicains prêts à tout pour servir le président américain Donald Trump, y compris en défendant des théories du complot époustouflantes.

Sa conférence de presse jeudi à Washington, remplie de moments surréalistes, pourrait bien entrer dans les annales de l’histoire.

Dans ce document, l’ancien maire de New York (1994-2001) et l’avocat personnel de Trump ont suggéré que le président élu Joe Biden serait à l’origine d’un “plan centralisé” de fraude électorale massive qui lui aurait permis de conserver les votes destinés au président républicain. .

Il n’a offert aucune preuve concrète alors qu’il transpirait la goutte de graisse et que l’encre pour colorer ses pattes grises coulait sur son visage.

Deux jours plus tôt, Giuliani, 76 ans, avait été réprimandé par un juge fédéral de Pennsylvanie. Cet avocat qui n’a pas plaidé devant le tribunal depuis des années a semblé perdre le fil du raisonnement lorsqu’il a exigé l’invalidation de millions de bulletins de vote, sur la base du témoignage de deux personnes qui prétendent ne pas pouvoir voter.

Comment se fait-il que cet ancien exemple de sang-froid et de résilience au lendemain des attentats du 11 septembre, un ancien procureur fédéral respecté – l’un des premiers à lutter contre la foule new-yorkaise et les crimes en col blanc – peut désormais défendre les théories du complot avec une telle vigueur en personne ou sur votre chaîne YouTube?

– Des décennies de controverse –

Ceux qui le connaissent depuis longtemps soulignent qu’il a toujours aimé les caméras, les exagérations et les controverses.

Josh Greenman, qui a travaillé pour lui entre 1997 et 2001, a rappelé jeudi dans le Daily News “sa tendance à gonfler les chiffres”, sa défense de méthodes policières jugées racistes ou sa “folle croisade” contre un musée de Brooklyn qu’il accusait “anti-catholique”.

Mais il a aussi su surmonter les divergences partisanes, a qualifié Greenman, «pour énoncer des vérités» sur le crime que les démocrates de New York refusaient de voir, tout en défendant un contrôle strict des armes à feu et une approche humanitaire de l’immigration, loin du credo. républicain actuel.

Pour Robert Polner, un ancien journaliste qui a contribué en 2007 à un livre très critique sur Giuliani, le tour de l’ancien maire remonte à sa malheureuse campagne présidentielle de 2008.

Aux primaires républicaines, Giuliani avait des propositions beaucoup plus radicales, proches de celles de Trump huit ans plus tard: il a défendu l’arrêt des avortements et de l’immigration clandestine, l’identification systématique des personnes qui vivent aux États-Unis sans être citoyens, des baisses d’impôts et un établissement bouleversé à Washington.

Après son échec, “Giuliani a vu son amitié avec Trump comme son chemin vers le pouvoir, et il n’a jamais reculé”, a déclaré Polner.

– Réputation “tachée pour toujours” –

Lors de la campagne de 2016, Giuliani n’a pas hésité à défendre les accusations de Trump selon lesquelles Barack Obama était le fondateur de l’organisation État islamique. Et il a été le premier à sauter à la défense de l’ancien magnat de l’immobilier lors de la sortie d’une vidéo dans laquelle il se vantait d’avoir attrapé les femmes «par la chatte» quand il le voulait, ce qui menaçait de faire dérailler sa candidature.

Malgré cette dévotion, Giuliani tarda à revenir au cœur du pouvoir. Après l’élection de Trump, il y avait des rumeurs selon lesquelles il serait nommé secrétaire d’État, ce qui ne s’est pas concrétisé.

Il a été nommé spécialiste de la cybersécurité du président en 2017, avant de rejoindre l’équipe juridique du président en 2018. L’enquête de l’avocat spécial Robert Mueller sur l’ingérence russe battait alors son plein.

À l’automne 2019, il s’est retrouvé au cœur du scandale ukrainien.

Les efforts de Giuliani pour convaincre Kiev de publier des informations compromettantes sur Joe Biden ont été rendus publics, ce qui a contribué à laisser le président américain au bord de la destitution.

Deux hommes qui travaillaient pour lui en Ukraine ont été inculpés à New York pour avoir enfreint les lois sur le financement des campagnes.

La vie privée de l’ancien maire, récemment divorcé de sa troisième épouse, alimente le ridicule de ses opposants démocrates.

Les problèmes avec ses téléphones sont notoires: il a accidentellement appelé des journalistes et a demandé en 2017 à un Apple Store de déverrouiller son téléphone après avoir oublié son code.

Il a récemment été trompé par l’acteur Sacha Baron Cohen. Dans son dernier film “Borat”, Giuliani apparaît dans une chambre d’hôtel avec une jeune actrice se faisant passer pour une journaliste de télévision, allongée sur le lit avec sa main dans son pantalon, une situation honteuse, bien qu’il ait assuré que seulement il ajustait sa chemise.

“Nous pourrions déjà discuter de sa réputation en 2010 ou 2015”, a déclaré Greeman avec un certain regret. Mais «depuis 2020, il est à jamais entaché de Trump et du Trumpisme».

