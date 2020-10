Photographie d’un des bungalows dans un camping de luxe le 24 octobre 2020, près de Quito (Équateur). . / Alejandra Pérez

Quito le 31 octobre . .- Les nuitées sous la modalité du «glamping» sont devenues une tendance en Equateur pour ceux qui recherchent un endroit placide en pleine nature pour la sécurité qu’ils offrent au milieu d’une pandémie par rapport à d’autres destinations.

Dômes transparents, bulles en plein air et cabines avec une vue imprenable sur les étoiles, c’est ce que propose cette façon de visiter, dont le nom répond à la fusion en anglais des mots «glamour» et «camping»: «camping with glamour “.

«Désormais, ils préfèrent ces lieux car les chambres sont séparées de 50 à 100 mètres chacune, elles disposent d’un service de chambre et sont à l’extérieur», a déclaré à . Carlos Sarango, propriétaire et administrateur de Samay Collections, l’un des gîtes qui propose cette expérience. dans les environs de Quito.

TOURISME SÉCURISÉ

La pandémie a contraint l’isolement de la population pendant plusieurs mois à céder la place en juin à une désescalade progressive qui a mis ces lieux en vogue, précisément au moment où le secteur du tourisme s’effondrait.

Le secteur puni perdra près de 2 000 millions de dollars d’ici la fin de l’année et l’option du tourisme national est projetée comme l’un de ses débouchés en temps de tempête.

Le glamping, qui existe dans de nombreux autres pays depuis des années, a assumé un rôle particulier dans la nation andine en raison de sa nature abondante, selon Sarango, raison pour laquelle il est de plus en plus populaire.

Situé au bord de la rivière Wambi à Tababela, à vingt minutes de Quito, le Samay Collections dispose de dix bungalows de luxe dans un cadre naturel, et après le confinement initial, il connaît désormais une renaissance inhabituelle.

«Lorsque nous avons rouvert, l’hébergement a commencé à recevoir plus de clients qu’avant la pandémie. Avant que nous n’en recevions 600 par mois, il y en a maintenant plus de 800», a déclaré le propriétaire, qui attribue ce succès à la distance entre les cabines, qui permet aux touristes de rester complètement séparés des autres hôtes et éviter les infections possibles.

L’inscription se fait via le Web et “les invités se rendent directement dans la salle”, a-t-il déclaré.

UN NOUVEAU SECTEUR

La pandémie est arrivée en Équateur à la fin du mois de février et a eu dans les premiers mois un fort impact de milliers d’infections, principalement à Guayaquil, une situation maintenant stabilisée, tandis qu’une augmentation progressive mais maîtrisée des cas se poursuit.

Au cours des 16 dernières semaines, la courbe épidémiologique a une tendance à la baisse dans la plupart des provinces et, selon les statistiques les plus récentes, les infections accumulées s’élèvent à 167 000 et les décès à environ 12 650.

Dans ce contexte, le «glamping», arrivé en Équateur il y a tout juste un an, a trouvé un créneau de croissance en offrant au client une expérience sensorielle alliant camping en plein air et luxe, tandis que les meilleurs hôtels voient leur Installations vides pendant des mois avec des occupations moyennes ne dépassant pas 10%.

Le prix le justifie également: 150 $ en moyenne la nuit en glamping, contre 400 $ en hôtel de luxe.

Selon les portails GlampingHub et Booking.com, il y a un total de 24 établissements qui se définissent sous ce type d’hébergement, avec des installations dans les zones côtières, de montagne et amazoniennes qui plaisent dans la plupart des cas à l’écotouriste.

Le volume de revenus qu’ils contribuent au secteur est inconnu, car il s’agit d’une tendance récente en Équateur, mais il y a de plus en plus d’initiatives qui combinent naturalisme et tourisme durable dans des régions à faible développement mais d’énormes richesses naturelles.

Et si l’Équateur rejoint cette tendance mondiale avec un certain retard, l’initiative privée comble l’écart avec la combinaison, par exemple, du tourisme d’aventure.

C’est le cas du Munay Adventure Hostel, intégré dans le plus grand parc aventure du pays, la “Nayón Xtreme Valley”, dans le secteur de San Pedro del Valle, au nord de Quito.

Dans ses cinq hectares, il propose des activités extrêmes telles que la canopée (tyrolienne), se balancer sur une «balançoire extrême» et même traverser le pont tibétain le plus important du pays à 300 mètres de haut.

Andrés Merino, son propriétaire et gérant, reconnaît que l’enfermement les a obligés à «se réinventer», ce qui a permis à leur hébergement, au bord d’un grand canyon, de toujours rester plein depuis la réactivation.

«La pandémie nous a responsabilisés car désormais les touristes préfèrent les espaces extérieurs», explique-t-il à propos de son auberge en pleine nature où, avant l’urgence, il recevait 100 personnes par mois, et actuellement environ 500.

UNE NOUVELLE MANIÈRE DE VOIR LE MONDE

Un autre exemple d’entrepreneuriat naturel et glamour est celui de Glambú, dans la province amazonienne de Zamora Chinchipe, dans le sud du pays, qui prétend être le premier “hôtel à bulles” en Equateur.

Son fondateur, Alex Ludeña, explique que cette forme particulière de tourisme est conçue pour dormir par «mauvais temps» sans négliger le confort d’un hôtel de luxe.

«Nous nous inspirons des sensations du camping traditionnel, mais nous adaptons certaines choses qui rendent le séjour plus agréable», a-t-il déclaré à Efe.

Chacune de ses trois “bulles” -aspire pour en avoir cinq- a 270 degrés de visibilité et sont stratégiquement situées pour que les invités puissent se connecter avec la nature et l’espace et, surtout, s’isoler et oublier le virus mortel pendant quelques jours. .

Alejandra Perez