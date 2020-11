28/10/2020 Gloria Camila Ortega Mohedano, dans une image d’archive EUROPE ESPA A SOCIEDAD

MADRID, 30 ANS (CHANCE)

L’attitude d’Asraf avec Isa Pantoja pendant “The Strong House” donne beaucoup de choses à dire. Du mépris, des moqueries et des expressions que le Marocain a adressées à sa fiancée, telles que «ne me corrige plus devant personne», «tu es une merde de merde» ou «tu vas au-delà des limites», tous les regards sont tournés vers le modèle, qui ces derniers jours a été qualifié de contrôleur, manipulateur et macho.

Malgré le fait qu’Isa Pantoja ait publiquement défendu Asraf et ait montré sa colère face aux spéculations sur sa relation et les attitudes que son garçon a avec elle, le comportement du Marocain n’aime rien à l’étranger et maintenant l’un des visages les plus populaires populaire de notre pays charge contre le “gendre” d’Isabel Pantoja.

On se réfère à Gloria Camila Ortega Mohedano qui connaît Isa depuis qu’elles sont toutes les deux filles et qui, bien qu’elle avoue voir «La maison forte» «peu, quand je peux», n’a pas pu éviter d’envoyer un message clair à modèle: “Je pense que le meilleur détail que quelqu’un puisse vous donner est la sécurité.” Un conseil que la fille de Rocío Jurado affirme: “Je le dédie à Asraf pour qu’elle apprenne un peu à s’aimer et à ne pas s’aimer autant. Elle n’en pouvait plus.”