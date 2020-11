Gloria Trevi dit qu’il y a des hommes qui soutiennent #bastaalaviolenciacontralamujer (Infobae)

Une pluie de critiques s’est déchaînée sur les réseaux sociaux, après le célèbre chanteur mexicain, Gloria Trevi, a consacré une vidéo à la défense des violences faites aux femmes, après le cas récent et controversé de l’acteur Eleazar Gomez, qui est détenu et inculpé pour avoir prétendument agressé sa partenaire, Stephanie Valenzuela.

Par conséquent, l’interprète de Todos me miran a partagé une vidéo sur son compte Instagram, une action qui a fait sensation, alors que certains utilisateurs ont déterré leur sombre passé et se sont lancés contre “La Trevi”.

Et c’est que selon des déclarations récentes, le chanteur d’origine péruvienne, Stéphanie Valenzuela, a été victime de violences, car il présentait des marques sur le cou et le visage, ainsi que des morsures, qu’Eleazar Gómez aurait causées.

L’affaire controversée a donné beaucoup à parler ces derniers jours, alors Gloria Trevi a décidé d’élever la voix et a offert quelques mots pour défendre les femmes.

L’artiste a été durement critiqué sur les réseaux sociaux. (Photo: .)

Avec lui hashtags #Ellasoyyo, ainsi que #Noalaviolencia, l’artiste a accompagné son clip et a exprimé:

«Quand une femme endure et reste silencieuse, il y a un secteur de la société qui la considère coupable, lâche ou même loyale. Quand une femme dénonce, il y a des autorités qui considèrent que c’est exagéré. Je veux dire frapper une femme et la mordre au visageNe sont-ils pas considérés comme des blessures graves? Je veux dire, jusqu’où devons-nous endurer en tant que femmes. Maltraiter une femme, c’est nous maltraiter tous. C’est moi », a déclaré Gloria la star.

La vidéo de l’interprète de No Querías Hurtimarme, a immédiatement provoqué des commentaires pour et contre le chanteur.

“Gloria Trevi Mieux vaut ne pas parler, essayer le blanc“; “Il ne fait aucun doute que le Mexique oublie facilement”; «La violence entraîne également les femmes dans des réseaux de corruption et met les jeunes femmes ou filles à la seule satisfaction d’un homme»; “Ce n’est pas parce que ce sont de mauvaises ondes, mais pour Gloria Trevi de faire des déclarations sur la violence que subissent les femmes, il m’est difficile de l’accepter, car elle faisait partie d’un clan où beaucoup de femmes ont souffert”, étaient quelques-uns des commentaires forts pour rejeter la demande de la chanteuse.

Eleazar Gómez a été transféré à la prison après avoir été accusé d’avoir maltraité sa partenaire. (Photo: Instagram @ eleazargomez333)

Les mots des utilisateurs des réseaux sociaux retenus le passé de «La Trevi», quand était le partenaire du compositeur Sergio Andrade, depuis des années, tous deux étaient accusés de corruption de mineurs et de traite des femmes.

Certaines personnes ont même souligné à plusieurs reprises que c’était «faux», puisque l’artiste était accusé de recruter des femmes, qui ont été maltraitées et privées de liberté à la demande de Sergio Andrade.

Cependant, après avoir purgé une peine dans une prison brésilienne, le chanteur a été libéré après avoir été également considéré comme une autre victime du producteur de musique.

Entre «dix sous et diretes» et en laissant le passé derrière, les fans de Gloria ont également exprimé leur opinion cette fois-ci, pour la défendre et ont fait quelques commentaires tels que: «Bien dit»; «J’ai également souffert de violence domestique il y a de nombreuses années et j’ai eu la chance de sortir et de fuir»; «Force pour les femmes»; “tu es la meilleure”; «Assez des mauvais traitements infligés aux femmes», entre autres.

Souviens-toi que Eleazar Gómez, également ancienne compagne de l’actrice et chanteuse Danna Paola, il a été transféré ce vendredi 6 novembre à la prison du Nord, selon son avocat.

Il est accusé d’avoir battu sa partenaire, Stephanie Valenzuela, après une dispute alors qu’ils se trouvaient dans un appartement, situé dans le bureau du maire de Benito Juárez.

L’acteur attend une audition qui définira sa situation juridique; cependant, certains rapports indiquent que l’acteur ne sera pas libéré.

