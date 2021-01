6 janvier (.) – L’engagement de l’Arabie saoudite à réduire sa production de brut plus que nécessaire dans le cadre de son pacte avec d’autres producteurs de l’OPEP + indique un affaiblissement de la demande de pétrole après de nouveaux verrouillages par COVID-19 et prépare un marché plus serré au deuxième trimestre, a déclaré Goldman Sachs dans une note mardi.

«L’action de l’Arabie saoudite et les perspectives d’un marché tendu au 2T21, alors que la reprise de la demande souligne la capacité à redémarrer la production, soutiendront probablement les prix dans les semaines à venir, ce qui nous amènera à réitérer notre vision optimiste. pétrole », ont écrit les analystes.

Les prix du pétrole de référence Brent ont atteint leur plus haut niveau depuis février mercredi après que l’Arabie saoudite, le plus grand exportateur mondial de pétrole, ait déclaré qu’elle réduirait volontairement sa production d’un million de barils supplémentaires par jour (bpj) en février et Mars.

La Russie et le Kazakhstan, deux membres de l’OPEP +, augmenteront leur pompage de 75 000 b / j combinés, tandis que d’autres producteurs le maintiendront.

Les producteurs sont prudents quant à l’impact des nouveaux verrouillages sur la demande de pétrole.

La Chine a appliqué mercredi davantage de restrictions près de Pékin, à la suite de mesures plus strictes annoncées par l’Allemagne et la Grande-Bretagne.

Les analystes de Goldman ont déclaré que ses perspectives mises à jour de l’équilibre du marché pour le premier trimestre de 2021 s’étaient affaiblies et que les derniers plans de l’OPEP + indiquent un excédent de 250000 bpj par rapport à un déficit précédent.

“Le niveau de production de l’OPEP + en mars restera bas alors que la demande mondiale commence à rebondir brusquement, tirée par un temps plus chaud et une augmentation des vaccinations. Cela suggère que le groupe pourrait lutter pour augmenter sa production assez rapidement.” ils ont écrit.

Goldman s’attend à un recul soutenu et à une volatilité implicite plus faible et s’attend à ce que les prix du Brent atteignent 65 $ le baril d’ici la fin de l’année.

(Rapporté par Sumita Layek et Swati Verma à Bengaluru; édité en espagnol par Ricardo Figueroa)