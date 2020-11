21/10/2020 La ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération, Arancha González Laya, propose une conférence de presse après avoir accueilli la visite de son homologue, le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Asselborn, au Palacio de Viana, Madrid ( Espagne), 21 octobre 2020. POLITIQUE Marta Fernández – Europa Press

La ministre des Affaires étrangères, de l’UE et de la Coopération, Arancha González Laya, a avancé ce vendredi que la diplomatie économique serait l’une de ses priorités avec la nouvelle administration américaine et a indiqué qu’elle était en contact “depuis de nombreux mois” avec des gens autour du Parti démocrate. .

“Nous sommes en contact depuis de nombreux mois avec une série de personnes qui font partie de ce que nous appellerions ici l’opposition, qui est désormais le président élu”, a-t-il détaillé, afin de parler de sujets d’intérêt, également pendant les mois de la pandémie.

Comme il l’a dit, il y a deux enjeux majeurs que le gouvernement veut promouvoir avec la nouvelle administration: la coopération internationale pour répondre à des défis tels que le changement climatique, l’accès aux vaccins contre Covid-19 ou la réforme du système commercial mondial, et diplomatie économique.

Les États-Unis, a-t-il déclaré, sont la principale source d’investissement de l’Espagne, principale destination des exportations espagnoles hors de l’UE et principale destination des investissements, où sont présentes, entre autres, les entreprises de construction, d’énergie renouvelable et de produits alimentaires. multitude de PME.

“Là, nous allons faire un gros effort et rechercher la complicité de la nouvelle administration américaine pour promouvoir les liens commerciaux et aider à générer des échanges et ce qui se cache derrière, qui sont des emplois et des avantages pour nos entreprises”, a-t-il déclaré.

En revanche, interrogée sur la résistance du président Donald Trump à admettre sa défaite, la ministre a souligné qu’elle avait “une grande confiance dans les institutions des États-Unis”, qui travaillent et continuent de fonctionner, comptant les votes, rapportant et réglant les revendications. , afin qu’il ne doute pas que les institutions certifieront officiellement un gagnant et céderont la place à une nouvelle administration à la date prévue.