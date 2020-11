Ils se trompent sur le prix de l’écran

Au milieu de cette édition de Bonne fin, événement commercial qui durera plus de 10 jours, les erreurs dans certains magasins commerciaux du pays se sont révélées, de sorte que certains clients ont profité des erreurs et ont exigé des produits à des prix surprenants.

L’un des cas est survenu dans une Bodega Aurrera, situé à Tecámac, État du Mexique, où un homme a enregistré et exposé l’erreur sur le prix commercial d’un écran de télévision et a exigé que le personnel du magasin le lui vende.

Il s’agit d’Eddie Contreras, qui a partagé des vidéos sur les réseaux sociaux sur le jour où il est venu dans l’établissement et a mis en évidence le manque, depuis le Le coût de l’appareil électronique était de 10 999,99 pesos, alors que la valeur réelle est de 10 999 pesos.

L’utilisateur a même affirmé que l’étiquette révélait un point après le 10 et non une virgule:

«J’observe que le prix de cet écran est de 10 pesos et 99 cents. Contrairement à celui-ci, ici on peut voir qu’ils sont 7 990 pesos. Il y a la virgule », a-t-il déclaré dans le clip qu’il a lui-même enregistré.

«Je veux que vous parliez à votre responsable», a-t-il dit à un travailleur local, qui a expliqué que le prix n’était pas comme ça.

Le gérant lui a demandé de déposer une plainte auprès du parquet fédéral à la consommation (Profeco) et d’arrêter l’enregistrement, car il a fait valoir qu’il ne pouvait pas mener une telle action sur une propriété privée.

Compte tenu de cela, des dizaines de personnes ont lancé d’innombrables commentaires contre l’utilisateur, tels que:

«Vous êtes abusif. Là, il est clairement indiqué 12 paiements de 915 … Je comprends les virgules mais quand même … ne soyez pas abusif ». “Quelle honte d’attendre toute une vie que quelqu’un fasse une erreur et investisse une virgule et un point, pour pouvoir acheter un téléviseur pour 10,00 $.” «Frère arrête d’être pathétique car drôle comme ça, tu peux laisser un parent sans travail ou quelque chose de similaire. Neta tant de mère et de conscience que nous faisons tous des erreurs », entre autres réactions.

Bouteilles de whisky

Un autre cas d’achat surprise lors de ce Good End provenait d’une succursale de Soriana, située à Zapopan, Jalisco, quand un client a payé 2340 bouteillescar il n’y avait pas de limite d’achat.

La promotion était d’offrir trois bouteilles pour le prix de deux, sans spécifier de limite d’achat, l’utilisateur a donc payé la marchandise et a annoncé qu’il passerait par la suite le produit.

Un client a profité d’une promotion et a acheté plus de 1 000 bouteilles. (Photo: .)

Selon le magasin, l’achat a été effectué le lundi 9 novembre dernier, mais le consommateur a envoyé son personnel chercher les bouteilles jusqu’au 12 du même mois avec le billet en main; cependant, ils ont refusé de les remettre.

Compte tenu de cela, le client a demandé le soutien du Profeco, qui a autorisé que tout était légal, puisqu’une limite d’achat n’était pas spécifiée et l’homme a payé comme demandé. Le coût de l’opération est de plus de 856 000 pesos.

Sur Internet

Une “offre” involontaire est également arrivée à Office Depot, magasin qui a promu un portable A petit prix.

Certaines personnes sur les réseaux sociaux ont même montré le coût, qui était présenté dans leur catalogue via Internet.

L’offre pour l’ordinateur a été faite en ligne. (Photo: Pixabay)

Le produit à un coût spectaculaire de 50 pesos était un ordinateur portable Core i5, Gamer Dell G5 5090, avec 512 Go de stockage et 8 Go de RAM. Cependant, la promotion a disparu le jour même de sa publication.

El Buen Fin, ainsi appelé, parce que traditionnellement un week-end de réductions était offert dans toute la chaîne de magasins commerciaux et de boutiques au Mexique, il durera 12 jours.

Cette année, ce ne sera pas seulement un week-end d’achats et de ventes, mais désormais plus de 10 jours seront alloués, dans le but de réactiver l’économie du pays et de promouvoir la consommation pour améliorer la qualité de vie des familles.

Et est-ce dû à l’impact de la pandémie de COVID-19[feminine, cette édition du Good End sera élargie pour éviter les foules dans les magasins, et déclencher d’éventuelles infections massives après la réunion dans les magasins.

En ce sens, le Good End a lieu du 9 au 20 novembre de cette année.

