Google a émis un avertissement vendredi en interdisant l’utilisation de son moteur de recherche en Australie si le gouvernement il ne modifie pas un projet destiné à modifier la logique avec laquelle le géant de l’internet a toujours opéré.

Le gouvernement australien travaille sur un «code de conduite contraignant«Cela régira les relations entre les médias et les géants qui dominent Internet, parmi lesquels Google et Facebook se démarquent. Ce projet, l’un des plus restrictifs au monde, prévoit des sanctions de plusieurs millions de dollars en cas d’infraction et cible les recherches Google.

Mais le PDG de Google Australie, Mel silva a déclaré ce vendredi devant une commission du Sénat que le «scénario catastrophe<< Il serait possible que le projet de code soit approuvé tel quel et que si nécessaire votre groupe serait obligé de suspendre ses services de recherche en Australie.

“Si cette version du code devenait loi, cela ne nous laisserait pas d’autre choix que de suspendre la recherche Google en Australie»A déclaré Silva.

Scott Morrison, Le Premier ministre, a répondu à la controverse en disant que ce n’était pas le gouvernement qui la réglementait mais que c’était le «Parlement celui qui décide». “Les personnes qui souhaitent travailler dans ce cadre en Australie sont les bienvenues.”

Le projet de code prévoit que Google et Facebook rémunéreront les médias australiens, qu’il s’agisse du groupe public ABC ou des journaux du groupe News Corp de Rupert Murdoch, pour l’utilisation de leur contenu.

Silva a insisté sur le fait que Google voulait soutenir les médias et a suggéré de modifier le projet de code qui devrait entrer en vigueur cette année. “Il existe un chemin clair vers un code équitable avec lequel nous pouvons travailler, avec seulement quelques petits amendements“, m’a dit.

