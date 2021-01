Le doodle d’aujourd’hui rend hommage au médecin et activiste argentin Petrona Eyle. En plus de se démarquer dans sa carrière médicale, Eyle a fait campagne pour les droits des femmes en Amérique latine et a dirigé de nombreuses organisations humanitaires et féministes.

Eyle est né le 18 janvier 1866 à Baradero, province de Buenos Aires. En 1882, elle entre à l’École nationale de Concepción del Uruguay pour y terminer ses études et où elle reçoit le titre d’enseignante normale. Elle s’est ensuite rendue en Suisse pour étudier la médecine à l’Université de Zurich, la première université européenne à accepter des étudiantes.

Après avoir obtenu son diplôme en 1891, elle est retournée chez elle en Argentine et est entrée dans l’histoire en revalidant son diplôme pour devenir médecin dans le pays. Elle a commencé à travailler dans les hôpitaux publics et dans cet espace a commencé en tant que militante féministe: elle a cherché à améliorer la situation d’inégalité à laquelle les femmes étaient confrontées dans tous les domaines.

En 1901, elle a organisé le Conseil argentin des femmes et en 1910, avec Cecilia Grierson, elle a fondé l’Association universitaire argentine à Buenos Aires où, cette année-là, les célébrations du premier centenaire de la naissance de l’Argentine ont eu lieu.

Cette association a présenté de nombreuses initiatives au Congrès national, notamment des mesures de protection de la maternité, des mesures visant à garantir l’égalité des droits civils pour les femmes, la retraite des enseignants, ainsi que des projets de santé et d’assistance sociale.

En 1924, elle fonde la Ligue contre la traite des blancs pour lutter contre les différentes formes d’abus sexuels, de viol, de prostitution et d’exploitation dont sont victimes les femmes et les enfants.

À 65 ans, elle a lancé le magazine Our Cause, d’où elle a demandé le droit de vote des femmes, la possibilité d’occuper des fonctions publiques ainsi que de participer à différents événements politiques.

Elle est décédée le 12 avril 1945, deux ans avant l’approbation de la loi sur le vote des femmes. La loi 13010 a été approuvée le 9 septembre 1947 et promulguée le 23 septembre. Ce jour-là, une foule a célébré cet exploit et Eva Perón a prononcé l’un de ses discours les plus mémorables:

«Je reçois en ce moment des mains du Gouvernement de la Nation la loi qui consacre nos droits civiques. Et je le reçois, devant vous, avec la certitude que je le fais au nom et en représentation de toutes les femmes argentines, sentant joyeusement que mes mains tremblent au contact du laurier qui proclame la victoire.

Eyle était un combattant infatigable à une époque où les femmes du pays étaient confrontées à beaucoup plus de limitations qu’aujourd’hui. Elle se démarque en tant que professionnelle, pionnière dans une discipline où les femmes sont rares et militante. Aujourd’hui, l’une des rues du quartier de Puerto Madero porte son nom en l’honneur de son excellent travail et de sa lutte pour les droits des femmes.