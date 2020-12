Look to Speak a été développé par des chercheurs de Google

Les chercheurs de Google ont développé une application qui vous permet, avec seulement vos yeux, de choisir des phrases précédemment écrites afin que votre téléphone puisse les prononcer à voix haute. L’outil, appelé Look to speak, est conçu pour les personnes ayant des troubles moteurs ou de la parole.

Comment l’application “Look to speak” fonctionne pour écrire avec vos yeux

Look to Speak est disponible. Il est compatible avec Android 9.0 et les versions ultérieures, y compris Android One. Avec cette plate-forme, les utilisateurs doivent simplement regarder à gauche, à droite ou en haut pour sélectionner rapidement ce qu’ils veulent dire dans une liste d’expressions prédéfinies.

Les paramètres de sensibilité du regard peuvent être ajustés et toutes les données sont privées et ne quittent jamais le téléphone, comme indiqué dans la déclaration officielle. Look to Speak est un projet de la plate-forme Experiments with Google.

Sarah Ezekiel, une artiste qui a reçu un diagnostic de maladie du motoneurone en 2000 et dont l’histoire a inspiré le développement de l’application

La déclaration partage l’histoire de Sarah Ezekiel, une artiste qui a reçu un diagnostic de maladie du motoneurone en 2000 et dont l’histoire a inspiré ce développement.

En 2020, avec son orthophoniste Richard Cave, il a rencontré un petit groupe de Google pour explorer comment l’apprentissage automatique sur des appareils plus petits pourrait rendre la technologie de communication visuelle plus accessible à un plus grand nombre de personnes.

L’idée est que Look to Speak sera utile pour les communautés ayant divers types d’incapacités temporaires ou permanentes.

«Pendant le processus de conception, nous communiquons avec un petit groupe de personnes qui pourraient bénéficier d’un outil de communication comme celui-ci. Ce qui était surprenant, c’était de voir comment Look To Speak pouvait fonctionner là où d’autres appareils de communication ne pouvaient pas facilement aller, par exemple à l’extérieur, en transit, sous la douche et dans des situations d’urgence », explique Richard Cave, orthophoniste. language, sur le blog officiel.

Comment utiliser l’appli

Pour télécharger l’application, vous devez entrer ici. Pour voir le didacticiel vidéo et en savoir plus sur l’utilisation du service, entrez ici.

Look to speak est disponible à partir d’Android 9.0

Une fois l’application téléchargée, vous pourrez voir un didacticiel vidéo qui montre comment l’utiliser. Là, il est expliqué que vous devez déplacer vos yeux vers la droite, la gauche ou le haut, mais sans bouger la tête. C’est-à-dire que pour effectuer les sélections, il suffit de détourner le regard vers l’une de ces trois directions.

Les phrases sont en anglais mais peuvent être modifiées. En d’autres termes, à partir du menu de réglage, la liste peut être complètement modifiée à la fois pour ajouter plus de phrases ainsi que pour les transférer toutes en espagnol ou dans la langue de votre choix. Le menu des paramètres n’interagit pas avec la vue. Dans ce cas, il est nécessaire de naviguer à l’aide de vos mains, qui doivent être configurées par quelqu’un d’autre, au cas où l’utilisateur principal aurait des difficultés motrices qui l’empêcheraient de le faire.

