Google a annoncé vendredi qu’il avait supprimé l’application Parler de sa boutique en ligne pour avoir autorisé un “contenu scandaleux” qui pourrait inciter à la violence comme celle vue cette semaine dans le Capitole des États-Unis.

Le réseau social Parler est devenu un paradis pour les personnes qui prétendent avoir été censurées par d’autres plateformes.

“Nous sommes au courant des publications continues sur l’application Parler qui cherchent à inciter à la violence continue aux États-Unis.”Google a déclaré en réponse à une question de l’..

“Pour distribuer une application sur Google Play, nous exigeons que les applications mettent en œuvre un contrôle robuste contre les contenus scandaleux”, a ajouté la société, faisant référence à son magasin d’applications mobiles pour les appareils dotés du système d’exploitation Android.

Les adeptes du président Donald Trump et sa thèse sur la fraude électorale aux élections présidentielles américaines ont migré vers des réseaux sociaux alternatifs qui ne filtrent pas leurs déclarations infondées.

Ce changement a favorisé certaines plateformes telles que Parler, Newsmax et Rumble, Ils ont rejeté l’approche de géants comme Facebook et Twitter pour marquer et limiter la portée des théories du complot.

Parler, l’alternative à Twitter et Facebook promue par les conservateurs

Facebook et Twitter ont suspendu les comptes de Trump vendredi, faisant état de craintes d’une nouvelle incitation à la violence, comme celles vues au siège du Congrès américain mercredi à Washington.

“À la lumière de la menace urgente pour la sécurité publique, nous suspendons l’application du Play Store jusqu’à ce qu’elle règle ces problèmes.”Google a parlé de Parler.

Selon les médias, Apple a averti Parler que l’application pourrait être supprimée de son App Store si elle ne prenait pas de mesures pour empêcher ses utilisateurs de planifier des activités violentes sur sa plateforme.

Des sites comme Parler ont également attiré les législateurs républicains ainsi que la campagne Trump.

Parler et d’autres sites similaires ont été le théâtre de déclarations racistes et antisémites et attirent des groupes qui ont été bannis d’autres plateformes pour avoir publié des messages haineux ou promouvoir la violence.

