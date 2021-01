Le programme DACA permet aux «rêveurs» qui sont venus aux États-Unis en tant qu’enfants indépendants de leur volonté de demander un report d’action et des permis de travail pour une période renouvelable de deux ans. . / Shawn Thew / Archives

New York, 13 janvier . .- Google a annoncé mercredi qu’il ferait un don de 250 000 dollars pour aider un demi-millier de «rêveurs», des jeunes qui sont venus au pays sans papiers, mais qui ont grandi aux États-Unis, pour compléter leurs demandes d’autorisation temporaire.

Google.org, le bras des initiatives de solidarité de Google, a annoncé un quart de million de dollars de financement pour l’association d’aide aux jeunes immigrés United We Dream “pour couvrir les frais de candidature de plus de 500 rêveurs”, a déclaré la société de technologie. c’est une déclaration.

“Google est fier d’employer des rêveurs qui travaillent sur de nouveaux produits qui sont utilisés chaque jour. Nous avons défendu votre droit de rester aux États-Unis en nous joignant aux rapports amicus (rapport d’un tiers en faveur de l’une des parties devant un tribunal) dans les tribunaux en faveur du DACA “, a déclaré la société dans un communiqué.

Le Programme d’action différée (DACA), qui a été établi en 2012 par le président de l’époque Barack Obama, permet aux “ rêveurs ” qui sont venus aux États-Unis avec des enfants indépendants de leur volonté de demander une action différée et l’autorisation de Je travaille pour une période renouvelable de deux ans.

Le président sortant Donald Trump a tenté d’annuler la mesure, mais a été contraint par la justice de maintenir des protections pour quelque 650 000 jeunes, alors qu’il a refusé d’accepter de nouvelles candidatures.

Google a annoncé cette aide pour aider à maintenir les protections des “rêveurs”, en tenant compte des problèmes économiques dérivés de la pandémie de covid-19, particulièrement durs parmi la population immigrée, qui exercent parfois des emplois essentiels ou dans le premier ligne de bataille contre le virus.

“Cette aide s’ajoute aux 35 millions de dollars supplémentaires que les employés de Google.org et de Google ont versés au fil des ans pour soutenir les immigrants et les réfugiés du monde entier, dont 1 million de dollars spécifiquement pour soutenir la DACA”, a déclaré le géant de la technologie dans un communiqué.

La déclaration exhorte l’administration Joe Biden à légiférer pour maintenir les protections pour les «rêveurs», ainsi qu’à faire progresser la réforme de l’immigration qui améliore l’octroi de visas d’emploi qui rendent le pays plus compétitif.