Asunción, 16 novembre . .- L’Argentin Néstor Gorosito a succédé ce lundi comme entraîneur d’Olimpia dans le but de “faire grandir l’équipe” dans la Copa Libertadores, un tournoi que l’équipe de football paraguayenne la plus titrée a remporté trois fois, mais qui lui a résisté depuis qu’il l’a remporté en 2002.

Lors d’une conférence de presse virtuelle avec des membres du conseil olympique, Gorosito a promis de “faire tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de devenir champions du tournoi local et de grandir dans les coupes internationales”.

“Qu’Olimpia recommence à profiter des choses importantes”, at-il ajouté.

Gorosito remplace son compatriote Daniel Garnero, limogé il y a trois semaines après l’élimination en phase de groupes des Libertadores, dont il ne peut dépasser l’instance pendant trois ans.

Le mauvais départ du tournoi local de Clausura a également pesé sur le licenciement de Garnero, malgré le fait que sous sa direction, l’équipe a remporté quatre tournois locaux consécutifs.

“Il serait imprudent de ne pas reconnaître l’excellent travail de Garnero, qui a remporté quatre championnats, et si Dieu veut que nous puissions le faire aussi”, a déclaré Gorosito.

L’ancien entraîneur de Tigre, et des Espagnols Almería et Xerez, a également souligné la tâche de l’entraîneur des formations de jeunes, Enrique Landaia, qui après le départ de Garnero a repris l’équipe et ajouté trois victoires consécutives, avec lesquelles Olimpia maintenant partage la direction de la Clausura avec Nacional.

De même, il a approuvé la promotion de Landaia de certains joueurs de la carrière lors de ces rencontres, et a rappelé que dans tous les clubs où il a été, il a eu recours à de nombreuses jeunes valeurs “parce qu’elles l’ont mérité, pas par imposition”.

“Nous avons eu la chance de diriger plusieurs équipes argentines populaires vers River Plate, San Lorenzo, et le fait de venir à Olimpia pour nous est très important dans notre carrière”, a réaffirmé le stratège de 56 ans.

L’arrivée de Gorosito intervient après que le président d’Olimpia, Miguel Brunotte, a confirmé il y a quelques semaines la signature en tant que directeur sportif de Christian Bassedas, ancien joueur de l’Argentin Velez Sarsfield.

“Olimpia est toujours obligé d’avoir une formation compétitive à la recherche du meilleur succès possible”, a déclaré Bassedas.

“Il est temps pour Gorosito lui-même d’examiner l’équipe et nous soulignerons la sélectivité que fait Enrique Landaia”, a ajouté le directeur sportif.

Les contrats de Gorosito et Bassedas s’étendent jusqu’en décembre 2021 avec possibilité de reconduction dans les deux cas, a expliqué le président Brunotte, soulignant que l’équipe dirigeante qu’il dirige vise à constituer une équipe compétitive “pour une prochaine coupe internationale”.

“C’est un processus et la clé pour nous est toujours le résultat sportif”, a déclaré Brunotte, qui a remplacé Marco Trovatto début octobre après son interdiction à vie par la FIFA pour tentative de trucage de matchs.