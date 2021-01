19 (.) – Netflix Inc a battu mardi les estimations de croissance des abonnements payants au quatrième trimestre car son contenu original – comme les séries “Bridgerton” et “The Queen’s Gambit” – a aidé à attirer les utilisateurs qui réussissent plus de temps à la maison en raison des restrictions COVID-19.

La société américaine a déclaré avoir ajouté 8,51 millions d’abonnés au cours du trimestre clos le 31 décembre, au-dessus des estimations des analystes de 6,1 millions, selon les données IBES de Refinitiv.

Les cinémas et les restaurants sont fermés dans les principales économies du monde pour freiner la hausse des cas de COVID-19, obligeant de nombreux studios à retarder leurs premières et stimulant la demande d’émissions et de films originaux de Netflix.

Les actions de la société basée à Los Gatos, en Californie, ont augmenté de 6,8% après la clôture de la séance.

Les revenus de Netflix ont augmenté à 6,64 milliards de dollars, contre 5,47 milliards de dollars, au cours du trimestre, dépassant les estimations des analystes d’un chiffre d’affaires de 6,63 milliards de dollars.

Le bénéfice net est tombé à 542,2 millions de dollars, ou 1,19 $ par action; et ils sont comparés à un bénéfice de 587 millions de dollars, ou 1,30 $ par action, enregistré à la même période un an plus tôt. (Rapports d’Eva Mathews à Bengaluru et de Lisa Richwine à Los Angeles. Édité en espagnol par Marion Giraldo)