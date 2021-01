Le ministère de l’Économie a attribué l’amélioration de la collecte en décembre à la reprise d’activité malgré les effets de la quarantaine, et dans une moindre mesure aux taxes d’urgence (Maximiliano Luna)

L’AFIP a clôturé le mois de décembre avec des recettes fiscales de 679 641 millions de dollars et une augmentation nominale de 38% par rapport à ce qu’il avait reçu un an plus tôt, il a augmenté d’un peu plus de deux points de pourcentage que le taux d’inflation de cette période.

Sur cette base, en économie, ils ont souligné: “La croissance de la collecte continue d’être tirée par une amélioration constante du niveau d’activité associé au marché intérieur et par l’effet positif de la loi de solidarité sociale et de réactivation productive”.

En clair, avec une activité agrégée qui aurait clôturé l’année avec une baisse de l’ordre de 6% à 7%, et une moyenne annualisée d’un peu plus de 10% de baisse, et consécutive à une baisse notable de la consommation de la population, le seul responsable de la «récupération» du recouvrement des impôts en décembre a été la contribution des nouveaux impôts de «solidarité», car il n’y a toujours pas de niveaux d’activité similaires à ceux de l’année précédente, du moins de manière généralisée, et donc dans la moyenne de l’économie.

Si vous soustrayez simplement du revenu de décembre ce qui a été reçu par l’AFIP pour la taxe PAIS, qui a totalisé 7 495 millions de dollars; 8 744 millions de dollars supplémentaires de collecte de 35% «au titre des gains provenant de l’achat de devises et de forfaits touristiques»; et quelque 18 800 millions de dollars collectés pour des biens personnels situés à l’extérieur du pays qui n’étaient pas présents dans la collection de décembre 2019, le résultat du mois aurait été une augmentation nominale de 31%, près de 4% en dessous du taux d’inflation C’était environ 36%.

Les impôts d’urgence ont contribué plus de 35 milliards de dollars en décembre

Un exercice similaire pour les revenus accumulés au cours des 12 mois de 2020, après avoir soustrait la contribution des ressources extraordinaires dérivées de la loi de solidarité sociale et de réactivation productive dans le cadre d’urgence publique, a déterminé qu’au lieu d’un Augmentation nominale de 32,1% des ressources fiscales, à un peu plus de 6,64 billions de dollars, 6,3 billions de dollars auraient été reçus, soit une baisse en termes réels de 12,5%, après avoir supprimé l’effet d’un taux d’inflation moyen d’un peu plus de 43%, en cohérence avec la chute drastique qu’aurait subi le PIB sur la période.

Ce qui est entré par La TVA sur les produits nationaux en décembre a été alignée sur le taux d’inflation, elle a augmenté de 35%, tandis que la composante des biens importés a augmenté de 75,2% en raison de la concomitance de la dévaluation du peso et des achats anticipés qui ont encouragé les anticipations d’ajustement du taux de change et les craintes d’une plus grande fermeture de l’économie.

Cependant, dans les deux cas, en moyenne sur l’année, la performance a été cohérente avec une économie fortement contractuelle et une baisse des revenus des ménages en termes agrégés, en raison de la perte notable d’emplois dans le secteur privé.

En moyenne sur l’année, la performance de la TVA a été en ligne avec une économie fortement contractuelle et une baisse du revenu des ménages en termes agrégés

Il est à noter que les ressources totales pour l’année ont dépassé de 2,5% le montant estimé comme point de départ du budget 2021, fixé à 6,46 milliards de dollars, et projetent pour l’année en cours un total de 9,3 milliards de dollars. , entre les contributions et contributions fiscales, douanières et sociales. Cela implique une augmentation de 44% avec une ligne directrice officielle d’inflation de 29%, bien que plus conforme aux attentes des cabinets de conseil privés.

Distribution inégale

Le rapport AFIP sur la classification budgétaire montre que dans le dernier mois de 2020 comme dans le cumul de l’année, l’ensemble des provinces ont été les principaux bénéficiaires de la performance des ressources fiscales reçues par l’AFIP et distribuées par le ministère des Finances.

Dans le cas de décembre, l’Administration nationale a reçu 24,4% de plus qu’un an auparavant, près de 12 points de pourcentage en dessous du rythme inflationniste; les Anses à peine 20,3% au-dessus de 12 mois auparavant, tandis que le groupe de 24 grandes juridictions dans lesquelles le pays est divisé ont enregistré une augmentation de 65,4%, y compris Renforcement du fonds suburbain–, comme la distribution «non budgétaire» (Fonds de solidarité de redistribution, surtaxe de consommation de gaz, Fonds d’infrastructure de transport, d’eau et de carburant; Compensation des transports publics, promotion du tourisme et facilités de paiement en attendant la distribution de l’AFIP ) a augmenté de 102,4 pour cent.

Dans le total de l’année, les ressources transférées à l’administration centrale étaient de 24,4% plus élevées que l’année précédente en valeur nominale, mais ont diminué de 13,2%; des variations similaires ont enregistré les cotisations de sécurité sociale; tandis que les provinces ont capturé 38,8% de plus en valeurs actuelles, mais 3,2% de moins ajustés pour l’inflation au cours de la période. Les non budgétaires ont été les vainqueurs de l’année avec des augmentations respectives de 73,4% et 20,9%, nominaux et réels, respectivement.

Les ressources transférées à l’administration centrale ont baissé de 13,2% en termes réels sur l’ensemble de l’année, et aux provinces, elles n’ont baissé que de 3,2% corrigées de l’inflation

L’analyse des techniciens de l’Economie se démarque: “La volonté du Pouvoir Exécutif National et du Pouvoir Législatif National de s’orienter vers une structure fiscale plus progressive et plus juste a donné à l’Etat les outils pour faire face aux effets néfastes de la pandémie” au niveau fédéral que dans le cas de l’administration centrale, à l’exception des fonds destinés aux infrastructures.

J’ai continué à lire:

Dette: une province argentine est poursuivie devant un tribunal de New York pour défaut de paiement

L’AFIP promeut un projet pour faciliter le retour à la monotaxe de ceux qui sont passés au régime d’indépendants

Calculateur de revenu: combien allez-vous payer d’impôts en 2021