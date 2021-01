Réponse de Graciela Alfano à l’affaire Alé-Callejón

Quand Matías Ale et Maria Fernanda Callejon Ils ont avoué avoir eu une liaison, ils savaient tous les deux que c’était une question de temps. Quoi Graciela Alfano Elle n’allait pas se taire et que ses tirs allaient être avec des munitions épaisses. Tout a commencé lors d’une conversation détendue à Polémique au bar, dans lequel Alé et Callejón ont eu des ennuis lorsqu’ils ont commencé à raconter ensemble quelques détails de leur histoire.

Tout d’abord, ils ont raconté une situation où ils partageaient tous les deux la trace de Danser pour un rêve, en 2008. Selon son histoire, Alé a frappé à la porte du vestiaire du Callejón. Dans sa main, il portait le dernier Playboy avec la starlette sur la couverture et il cherchait juste une signature. L’histoire s’est mêlée de chapitres de déménagements et de décorations, tandis qu’à table, ils regardaient l’almanach et faisaient des comptes: Alfano et Alé étaient-ils ensemble à ce moment-là?

Mais l’histoire est devenue plus intriquée et les a placées ensemble dans un autre espace sur la même chronologie. Selon Alé, il a rencontré Callejón avant Alfano, alors qu’il faisait ses premiers pas au milieu en tant que notero du programme Glaçons et citron.

Fernanda Callejon et Matías Alé ont avoué une liaison rétro à Polémica en el Bar

La star a raconté sa vision des événements: “J’étais sur une plage et je vois un adonis, mais quand je commence à marcher je le vois avec des espadrilles … je le mets au congélateur et au bout de deux jours je le vois”Se rappela Alley. “Non, ne me mettez pas dedans … ce n’était pas le lendemain, c’était un peu plus tard”, Corrigea Alé, demandant de l’aide avec ses yeux, depuis l’époque de sa relation avec Graciela Alfano.

À la table, ils n’étaient pas d’accord sur le moment où ce qui s’était passé entre María Fernanda Callejón et Matías Alé s’était produit et ils ont mis fin à l’affaire. Celle qui n’allait pas garder le silence était Graciela Alfano, qui utilisait un téléphone portable Les anges du matin pour effectuer votre téléchargement.

Dans le programme Ange de Brito, l’actrice a commencé à se moquer de la confusion des dates. «Ils ont peur de moi, et ils font bien d’avoir peur de moi»; »il a pointé avec défi. Ensuite, il a développé une méthode d’examen particulière: il a demandé à son téléphone portable ce qui s’était passé: “Fernanda Callejón, Dancing 2008”. et réponds-moi. “Callejón Julio, semaine 15 de 2008. S’il est entré dans le vestiaire pour avoir des relations avec Callejón, ou avant, il était toujours avec moi.”

Matías Alé a raconté comment il avait programmé Fernanda Callejón

Alfano ne voulait pas répondre s’il connaissait la relation entre Alé et Callejón, mais il a fourni d’autres informations sur la fin de son histoire avec Matías. Un jour, alors que la relation était déjà en train de s’effondrer et que, selon les mots de Grace, c’était une longue vie de la pepa, ils voulaient commander des sushis. “Je cherche des sushis (au téléphone) et de l’autre côté ils répondent ‘Bonjour’ en les buvant». “Pensez-vous que c’était Fernanda?”, A demandé à noter Matie Peñonori. “Non, c’était un Japonais, je ne sais pas”, a exclu l’actrice.

Plus tard, Grace a dit qu’elle avait appelé à nouveau et quand ils ont répondu «Mati», elle s’est rendu compte qu’ils la trompaient. Avec une brève enquête, l’actrice a découvert la façon particulière dont son petit ami d’alors avait de réserver des amoureux. «J’ai commencé à chercher et j’ai vu un restaurant grec, on sait déjà plus ou moins où ça se passe… Un autre, Mamma Immacolata, j’ai commencé à prendre des photos de toutes les parties des restaurants, que j’ai encore.

À la suite de ce qu’il a entendu à Polémica, Alfano est allé examiner la liste et n’a trouvé aucun nom qu’il puisse soupçonner María Fernanda: “Il n’y en a pas Impasse, il m’en a tellement chié que les restaurants ne suffisent plus “, finit-il en riant. Pour ratifier sa position, il a publié un tweet détachant le Callejón, du moins sur cette question

La nuit, à Polémica en el bar, ils ont repris le roman et Alé a finalement révélé comment il avait programmé María Fernanda. “Rue Fer”, a déclaré l’acteur. “Rue en anglais”, a déclaré le chauffeur, Horacio Cabak, qui a déclaré que les dates ne correspondaient pas à Graciela, mais Matías a rejeté la méthode de recherche: “Avant de parler avec des toasts, maintenant il parle avec son téléphone portable.”

JE CONTINUE DE LIRE:

Wanda Nara a acheté des vêtements en solde à Paris: “Voyons ce qui me manque dans ma loge”

Masterchef Celebrity 2: un par un, qui sont les confirmés jusqu’à présent

Matías Alé a révélé le lieu insolite où Silvina Escudero l’a fait dormir: “One for love fait n’importe quoi”