Par Mark Weinraub

CHICAGO, États-Unis, 13 janvier (.) – Les contrats à terme sur le maïs américain ont augmenté de 1,4% mercredi, atteignant un sommet en sept ans et demi, le marché étant axé sur les perspectives d’une offre mondiale restreinte, après que le Département de l’agriculture des États-Unis a réduit les estimations de la production locale du Brésil et de l’Argentine.

* “Le chiffre du maïs a changé les choses hier”, a déclaré Dan Smith, responsable principal des risques pour Top Third Ag Marketing.

* Les contrats à terme sur le blé rouge d’hiver et le soja de Chicago ont baissé en raison des prises de bénéfices après avoir atteint des sommets en six ans et demi.

* Les contrats à terme sur le maïs de mars ont augmenté de 7,25 cents à 5,2450 $ le boisseau. Le contrat le plus actif a culminé à 5,4150 $ le boisseau, le plus élevé depuis le 28 juin 2013.

* “Les coupes apparemment sans fin de l’USDA dans les approvisionnements en G&O (céréales et oléagineux) se sont poursuivies ce mois-ci, et avec les stocks de soja et de maïs particulièrement vides, ce n’est qu’une question de temps avant que les coupes ne se déplacent vers la demande. “A déclaré Rabobank dans une note.

* L’USDA a abaissé son estimation de la production de maïs aux États-Unis pour 2020/21, sous les attentes des opérateurs, et a abaissé ses perspectives d’inventaire de fin.

* Le soya de mars a reculé de 12 cents à 14,0625 $ le boisseau, leur plus gros revers quotidien depuis le 8 décembre.

* “Nous sommes … hors des sommets mais les gens doivent réaliser que nous sommes à 5,50 $ du bas”, a déclaré Smith de Top Third. “Nous allons voir des mouvements de correction.”

* Les investisseurs ont ignoré l’annonce de l’USDA mercredi matin selon laquelle les exportateurs privés ont signalé la vente de 464 300 tonnes de soja vers des destinations inconnues, la plus grande vente quotidienne de soja depuis juin.

* Le blé tendre d’hiver rouge de mars a diminué de 4,5 cents pour s’établir à 6,605 $ le boisseau. (Reportage supplémentaire de Gus Trompiz à Paris et Naveen Thukral à Singapour. Édité en espagnol par Javier López de Lérida)