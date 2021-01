Fichier photo de la récolte de soja dans un champ à Roachdale, Indiana. 8 novembre 2019. REUTERS / Bryan Woolston

Par Julie Ingwersen

CHICAGO, États-Unis, 4 janvier (.) – Les contrats à terme sur le soja américain se sont redressés lundi et ont atteint des sommets en six ans et demi alors que le temps sec et les perturbations des exportations sud-américaines continuaient de déstabiliser les investisseurs. à un moment de forte demande chinoise, selon les analystes.

* Cependant, les contrats à terme sur le maïs et le blé étaient instables. Les bénéfices ont diminué après que les deux produits ont atteint des sommets en six ans.

* À 19 h 06 GMT, le soja à la Bourse de Chicago était en hausse de 4 cents à 13,15 $ le boisseau après avoir atteint 13 495 $, le prix le plus élevé pour le contrat de soja le plus actif depuis juin 2014.

* Le maïs de référence a baissé de 1 cent à 4,83 $ le boisseau après avoir atteint 4,9775 $, approchant la barre des 5 $ pour la première fois depuis mai 2014. Le blé de mars a augmenté de 1 cent à 6,4150 $ le boisseau.

* Il y avait des sommets presque tous les mois pour les contrats à terme sur le soya, le maïs et le blé de Chicago.

* Les marchés céréaliers ont réduit leurs gains et ont même chuté lorsque les actions de Wall Street ont chuté. Les investisseurs ont pris des bénéfices et les agriculteurs américains ont saisi le moment pour vendre une partie de leur dernière récolte et également une partie de celle de 2021.

* “Nous n’avons pas vu une récolte aussi élevée depuis longtemps, en particulier le soja”, a déclaré Dan Cekander, président de DC Analysis.

* L’incertitude sur l’offre de soja et de maïs en Argentine et au Brésil a continué de soutenir le marché, envoyant des contrats à terme très élevés dans les premiers échanges.

* “Nouvelle année et les mêmes vieux problèmes”, a déclaré Commerzbank dans une note. “Au début de 2021, ce sont à nouveau les mêmes préoccupations concernant l’offre limitée d’Amérique du Sud et la forte demande chinoise qui font grimper les prix du soja et du maïs.”

* L’annonce par l’Argentine, la semaine dernière, d’une suspension des exportations de maïs jusqu’en mars, pour assurer des approvisionnements alimentaires locaux suffisants, a aggravé l’incertitude concernant les cultures sud-américaines.

* Les marchés céréaliers ont été sensibles à tout risque d’approvisionnement en provenance d’Amérique du Sud, car la forte demande d’importations chinoises a déjà absorbé une grande partie du soja et du maïs disponibles sur le marché mondial.

* Ces facteurs ont contribué à ce que les contrats à terme sur le maïs, le soja et le blé affichent des hausses en pourcentage à deux chiffres en 2020.

(Reportage supplémentaire de Gus Trompiz à Paris et Naveen Thukral à Singapour, édité en espagnol par Javier López de Lérida)