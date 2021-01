NEW YORK (AP) – Les Grammy Awards 2021 ne seront pas décernés ce mois-ci à Los Angeles et ont été repoussés à mars en raison de l’augmentation des cas et des décès de coronavirus.

La Recording Academy a déclaré mardi à l’Associated Press que la cérémonie annuelle était passée de sa date initiale du 31 janvier à mars.

Les Grammys seront diffusés depuis le Staples Center de Los Angeles.

Le comté de Los Angeles, l’épicentre de la crise en Californie, a dépassé les 10000 décès dus au COVID-19 et représente 40% des décès en Californie. C’est le troisième État à dépasser les 25 000 décès dus à la maladie aux États-Unis.

En moyenne, six personnes meurent chaque heure du COVID-19 dans le comté de Los Angeles, où résident un quart des 40 millions d’habitants de l’État. Les responsables de la santé du comté craignent une augmentation des cas autour de Noël et du Nouvel An.

L’animateur et comédien de “The Daily Show” Trevor Noah accueillera les Grammys 2021, Beyoncé étant la première nominée avec neuf mentions.

Taylor Swift, Dua Lipa, Roddy Ricch, Jhené Aiko, Post Malone, Renée Zellweger, Billie Eilish et leur frère producteur Finneas sont également en compétition pour les gramophones d’or. Parmi les nominés pour la première fois figurent The Strokes, BTS, Megan Thee Stallion, Harry Styles et Blue Ivy Carter.

Les artistes qui se produiront lors de la cérémonie seront annoncés à une date ultérieure.