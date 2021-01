Le président toujours des États-Unis, Donald Trump, manifesta à nouveau son bonne relation avec son homologue mexicain, Andrés Manuel López Obrador; quelque chose qui à ce dernier a suscité d’innombrables critiques de la part des opposants et des spécialistes.

Lors de sa visite ce mardi à la frontière sud de Peuplier, Texas, Trump a prononcé un discours sur le mur avec le Mexique et en a profité pour remercier López Obrador pour leur amitié et leur collaboration sur les questions d’immigration

Nous sommes très fiers de cette conception, nous sommes ici ensemble pour réaliser ce triomphe extraordinaire à la frontière sud. Je tiens à remercier le grand président du Mexique et c’est un grand monsieur et ami à moi, le président Obrador

Trump lors de son discours lors de la visite du mur frontalier entre les États-Unis et le Mexique, à Alamo, au Texas (Photo: .)

Et est-ce pour éviter l’application de devoir au Mexique, AMLO a envoyé des membres du garde national (GN) à frontière sud pour éviter le caravane traversée de migrants

Avoir 27 mille soldats qui font également le travail de protection des frontières a été quelque chose de très difficile, mais maintenant ils ont également aidé à construire ce mur

Sans entrer dans les détails, il a assuré que le président mexicain sait “ce qui se passe” et qui aime les deux nations.

C’est un homme qui sait vraiment ce qui se passe et qui aime son pays et aime les États-Unis. Je tiens à vous remercier pour votre amitié et votre travail professionnel dans cette relation

Un soldat du GN observe un groupe de migrants après avoir traversé illégalement à El Paso, au Texas, pour se rendre aux agents de la patrouille frontalière (Photo: .)

Outre le Mexique, le républicain a reconnu le travail du Guatemala, du Honduras et d’El Salvador étant des pays dans lesquels les immigrants peut demander asile pendant que votre statut d’immigration est résolu.

Nous avons une réforme systématique pour leur donner l’asile et ce n’est pas un billet gratuit pour entrer

D’un autre côté, il a affirmé que il n’y a aucune possibilité que votre gouvernement vous oblige à quitter vos fonctions invoquant le Amendement 25, car cela représente un «risque zéro pour moi».

L’approbation controversée de Trump par AMLO

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador applaudit le président américain Donald Trump alors qu’ils font des déclarations communes dans le Cross Hall de la Maison Blanche avant d’organiser un dîner de travail à Washington. 8 juillet 2020. REUTERS / Kevin Lamarque

En juillet 2020 et pour célébrer l’entrée en vigueur de l’accord commercial entre le Mexique, les États-Unis et le Canada (T-MEC), le président du Mexique a effectué sa première visite d’État à la Maison Blanche, et bien que Trump ait proclamé que les Mexicains paieraient le mur frontalier pour arrêter la migration des “criminels”, López Obrador a indiqué qu’il n’allait pas le confronter. Même à Washington, il a assuré: “Nous avons reçu votre compréhension et votre respect”.

Les prévisions ont échoué. Nous ne nous battons pas. & Nbsp; Nous sommes amis et nous resterons amis

Début novembre 2020 et après les élections présidentielles aux États-Unis, au cours desquelles le candidat démocrate Joe Biden a obtenu une quasi-victoire, López Obrador a refusé de le féliciter et a fait écho aux allégations de fraude électorale faites par Trump, comparant la situation à la de la fraude électorale qu’il aurait lui-même subie en 2006, lorsqu’il a été battu par l’ancien président du PAN, Felipe Calderón.

Nous allons attendre que toutes les questions juridiques soient terminées, nous ne voulons pas être imprudents, nous ne pouvons pas agir, nous voulons être respectueux de l’autodétermination des peuples et des droits des autres, & nbsp; nous voulons attendre la question de l’élection des Etats-Unis, je précise que nous avons une très bonne relation avec les deux candidats

Trump a honoré l’amitié en sauvant le général Salvador Cienfuegos d’une certaine condamnation pour trafic de drogue et en le renvoyant au Mexique à la demande de son ami AMLO, dont l’armée l’avait menacé de perdre le contrôle, face à l’arrestation de l’un de ses membres d’élite. . Désormais, López Obrador refuse d’expliquer dans ses conférences de presse du matin l’impunité dont les militaires ont bénéficié jusqu’à présent.

Plus d’informations en développement.