Marcelo Gallardo est contraint de réarmer la défense de River face à des blessures aux deux côtés gauches (. / Juan Mabromata / File)

L’expression de Marcelo Gallardo tout dit. Quand Casque Milton Il a ressenti l’inconfort et a demandé le changement dans la seconde moitié du match contre Arsenal, la Doll est allée s’asseoir sur le banc des remplaçants et n’a plus eu le courage de donner des instructions. Dans la première partie, rivière avait déjà subi la perte de Fabrizio Angileri, afin que l’équipe ait ses deux ailiers gauches blessés face à une séquence décisive de la saison au cours de laquelle ils ne joueront pas seulement le Superclásico contre Bouche pour la Coupe Maradona mais alors il commencera à jouer les demi-finales du Coupe Libertadores avant Palmeiras.

“Inconfort musculaire dans les ischio-jambiers gauche.” C’était le rapport médical que River a publié dans le cas des deux footballeurs. Bien que les études qui détermineront les degrés de blessures et les temps de récupération seront menées ce lundi, Gallardo les a pratiquement écartés tous les deux pour les prochains matchs.

Face à ces victimes sensibles, auxquelles s’ajoute celle de Paulo Diaz qui a dû se retirer de l’entraînement samedi en raison d’une synovite à la hanche droite, l’entraîneur du casting de Núñez sera contraint de réarmer la défense. L’option la plus réalisable est que Javier Pinola passer à occuper la position d’arrière gauche. Bien que ce ne soit pas sa position habituelle, le défenseur a joué à un moment de sa carrière dans ce secteur. Sachant que River perdra probablement l’aller-retour pour ce groupe qui caractérise le fonctionnement de l’équipe, le DT devra repenser le style de jeu.

Javier Pinola pourrait aller sur le côté gauche (Fotobaires)

«Nous avons perdu deux joueurs au même poste (pour Angileri et Casco). Nous devrons travailler vers ce qui vient pour trouver des solutions“A déclaré la poupée à la fin du match contre Arsenal. De cette façon, le passage possible de Pinola vers le côté gauche soulève le doute s’il gardera la ligne des quatre en arrière-plan ou s’il passera défendre avec trois. Dans le premier cas, Santiago Sosa pourrait accompagner Robert Rojas dans la défense centrale (il a déjà rempli cette fonction dans la saison en cours). Dans le second, la défense serait avec Montiel, le Sicario et Pinola, et le DT pourrait parier sur ajouter un nom au milieu de terrain dans le but d’atteindre le bas de l’aile gauche. Oui Nacho Fernandez commence, Nicolas de la Cruz ou Jorge Carrascal ils pourraient remplir ce rôle.

Bien qu’il ait laissé entendre que Boca mettra une équipe alternative, difficile ce serait penser que Gallardo opte pour un juvénile pour remplir la position d’arrière gauche. Il n’est pas habituel que l’entraîneur du Millionaire décide d’envoyer un jeune homme sur le terrain sans déplacement suffisant en First pour ce type de rencontre. Le revenu du Paraguayen Jorge Moreira Cela ne semble pas non plus une alternative envisageable, car même si le joueur fait partie de l’équipe, il n’a pas été pris en compte par le staff technique cette saison.

River va passer la fin de l’année avec ces inconnues. A son retour, il aura déjà le Superclásico en tête, qui se tiendra le samedi 2 janvier à partir de 21h30 à La Bombonera. “Je dois penser au premier match de Coupe, bien que Boca soit important, la Coupe est encore plus importante, parce que c’est une série de demi-finales et que nous sommes à deux matchs de la finale de la Coupe. Cela ne veut pas dire que samedi, cela mettra la meilleure équipe possible, aussi compétitive que possible », a anticipé Gallardo. El Millonario accueillera Palmeiras le mardi 5 pour le match aller de la série.

JE CONTINUE DE LIRE:

L’inquiétude de River concernant les blessures de Fabrizio Angileri et Milton Casco: perdront-ils le Superclásico contre Boca?

Les blessés et quelle équipe il mettra contre Boca, l’héritage qu’il laissera à River après son départ et un message aux Argentins: 11 phrases de Marcelo Gallardo

C’est ainsi que sont restées les positions de la Coupe Diego Maradona, à la porte du Superclásico entre Boca et River