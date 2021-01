Par Pratima Desai

LONDRES, 22 janvier (.) – La reprise rapide du cuivre au cours des derniers mois devrait s’interrompre, mais s’accélérera après les vacances du Nouvel An chinois alors que la demande dépasse progressivement l’offre et maintient le marché en déficit substantiel.

Le cuivre de référence à la London Metal Exchange se négocie autour de 8000 dollars la tonne, près de huit ans, accumulant une avance de plus de 80% depuis que la demande a plongé au premier semestre 2020, lorsque les restrictions étaient dues. le coronavirus a frappé l’activité industrielle.

Les raisons de s’attendre à cette pause des prix incluent la ferraille, qui commence généralement à apparaître à des prix élevés, et les risques de restrictions plus larges qui sapent l’activité industrielle au début de l’année.

Plus important, cependant, est le ralentissement de la demande de cuivre chez le plus grand consommateur, la Chine, où les importations se sont stabilisées avant le nouvel an lunaire en février, lorsque de nombreuses usines ferment.

La Chine a importé des volumes records de cuivre brut et de produits en cuivre l’année dernière, mais les chiffres de décembre ont chuté pour le troisième mois consécutif à 512 332 tonnes.

“Il n’y aura pas beaucoup d’élan de la part de la Chine pour faire avancer le marché jusqu’en mars”, a déclaré Jonathan Barnes Roskill, consultant principal, ajoutant qu’il estimait que la demande mondiale s’élevait à 23,3 millions de tonnes l’année dernière.

“La part de marché de la Chine de 55% est maintenant encore plus élevée qu’elle ne l’était parce que sa consommation a augmenté l’année dernière et qu’elle a diminué dans presque toutes les autres régions”, a-t-il déclaré.

Les approvisionnements en cuivre devraient augmenter cette année avec la fin des problèmes liés au COVID-19, mais avec la flambée des prix, la possibilité de perturbations subsiste alors que les mineurs recherchent de meilleurs salaires.

Ceci, associé à une baisse des stocks des entrepôts du LME à 87 725 tonnes, qui ont diminué de plus de moitié depuis octobre et sont à leur plus bas depuis septembre, soutiendra le cuivre. Les faibles stocks contribueront à faire monter les prix plus tard dans l’année.

“Tout recul à 7 600 $ devrait être utilisé pour prendre des positions longues. Nous prévoyons que le prix du cuivre atteindra 9 500 $ d’ici la mi-2021”, ont déclaré les analystes d’UBS. Ils estiment que l’offre du métal augmentera cette année de 2,9%, que le déficit serait de 469 000 tonnes et que la consommation de cuivre raffiné augmentera de 4,6%.

