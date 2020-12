Dans l’image, le gardien de Gremio Vanderlei Farias da Silva. . / Nathalia Aguilar / Archives

Sao Paulo, 8 décembre . .- Le Gremio accueillera Santos à Porto Alegre ce mercredi pour commencer à s’installer en demi-finale de la Copa Libertadores, un tournoi que les deux équipes brésiliennes ont déjà remporté trois fois et aspirent à reconquérir cette année .

Le Gremio, qui débute ces quarts de finale à domicile, a remporté la Copa Libertadores en 1983, 1985 et 2017, tandis que Santos était champion en 1962 et 1963, à l’époque de Pelé, et ne répétait qu’en 2011, alors qu’il était guidé par le jeune Neymar.

Les deux équipes arrivent à ce match avec des campagnes similaires à la fois dans la Libertadores et dans la ligue brésilienne, dans laquelle le Gremio a un léger avantage et est en quatrième position avec 40 points, contre 38 pour Santos, qui occupe la huitième case .

La différence est que le Gremio a déjà fait 16 matchs sans perdre de défaite et que Santos était précisément la dernière équipe à les vaincre. C’était pour la ligue brésilienne le 11 octobre, lorsque Santos s’est imposé 2-1 dans son stade de Vila Belmiro, où se jouera le match retour des quarts de finale la semaine prochaine.

L’entraîneur de la Guilde, Renato Gaúcho, s’est souvenu de ce dernier revers, mais a précisé que les choses sont différentes maintenant.

“Demain commence un autre match, 180 minutes. Ils ont gagné lors de notre dernier match et avec un match très intéressant. Mais c’est déjà arrivé. Santos a notre respect, car nous savons que Santos nous respecte”, a déclaré l’entraîneur.

Le Gremio aura pratiquement tous ses titres, y compris le retour quasi certain de l’Argentin Walter Kannemann, un défenseur central coriace et expérimenté au chômage depuis près d’un mois en raison d’une blessure mais qui a déjà été libéré par le service médical.

Le seul doute serait au milieu de terrain, dans lequel les milieux de terrain Darlan et Maicon se disputent une position, à la fois en bonne forme et apte à jouer.

Le match impliquera également un duel de styles, la Guilde étant plus concentrée sur le développement de son jeu à partir d’une défense solide, et un Santos avec une vocation et une vitesse plus offensives.

L’une des forces de l’équipe dirigée par l’entraîneur Alexi Stival “Cuca”, qui reviendra sur le banc de Santos ce mercredi après s’être remis d’un coronavirus, est le Vénézuélien Yeferson Soteldo, actuel propriétaire du “10” utilisé par Pelé et Neymar et une bougie d’allumage. de l’attaque.

Santos dépendra du Vénézuélien pour la création et aura la puissance du trident offensif composé de Marinho, Kaio Jorge et Lucas Braga, mais contre le Gremio ils auront au moins un changement dans leur défense, le produit d’un certain malaise.

Central Laércio, arrivé au club en octobre dernier et n’a pas eu beaucoup d’occasions jusqu’à présent, sera aligné comme partant à la place de Lucas Veríssimo, qui a demandé à ne pas jouer après que Santos a refusé son transfert au portugais Benfica, qui était déjà pratiquement d’accord.

Alignements probables:

Guilde: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Walter Kannemann, Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan (Maicon), Jean Pyerre, Luiz Fernando, Pepe; Diego Souza

Entraîneur: Renato Gaúcho

Santos: John; Pará, Laércio, Luan Peres et Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca et Yeferson Soteldo; Marinho, Kaio Jorge et Lucas Braga.

Entraîneur: Alexi Stival “Cuca”

Arbitre: le Paraguayen Juan Benítez, assisté sur les ailes par ses compatriotes Eduardo Cardozo et Milcíades Saldívar.

Estadio: Arena do Gremio, dans la ville de Porto Alegre.

Heure: 19h15 heure locale (22h15 GMT).