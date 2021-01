Grenergy a connecté deux parcs éoliens au Pérou d’une capacité installée de 36,8 MW et qui injecteront une production d’énergie annuelle estimée à 165 000 MWh dans le système national sur une période de 20 ans. . / Jesús Diges / Archives

Les installations «Duna» et «Huambos» sont situées à Chota, dans la province de Cajamarca, à plus de 2 400 mètres au-dessus du niveau de la mer, et sont les premières à être installées et exploitées dans la Sierra de Pérou, comme indiqué l’entreprise, qui met en évidence les conditions météorologiques de ce lieu en disposant d’environ 5 000 heures nettes de vent par an.

La mise en service des deux parcs fait partie du plan de l’État péruvien visant à couvrir 60% de la demande énergétique du pays en utilisant une énergie propre d’ici 2025, ainsi que de son objectif d’électrification des zones difficiles à atteindre.

La société espagnole, créée en 2007 et cotée sur le marché continu depuis 2019, s’est installée en Amérique latine en 2012 et est présente au Chili, au Pérou, en Argentine, au Mexique et en Colombie, ainsi qu’en Espagne et en Italie avec un portefeuille mondial de plus de 5,1 GW à différents stades de développement.