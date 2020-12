Demain le ministère du Travail cherchera à débloquer le conflit dans les ports, qui cause déjà de nombreux inconvénients à l’exportation et aussi à déplacer la récolte de blé des champs

Enfin, le gouvernement national est intervenu dans le conflit des ports exportateurs. Le ministère de Les travaux ont convoqué les parties à une réunion pour demain à 11 heures dans le but de débloquer la mesure de force que les syndicats pétroliers et les réceptionnaires de céréales exercent depuis plusieurs jours pour exiger de meilleurs salaires.

Comme l’ont confirmé des sources du secteur privé, la Chambre de l’industrie pétrolière, présidée par Gustavo Idígoras, a accepté de participer de la réunion avec les fonctionnaires nationaux et les membres de la Fédération des travailleurs du complexe industriel d’Oleaginoso et du Syndicat des travailleurs et employés du pétrole du département de San Lorenzo (SOEA). De l’union des receveurs de grains, ils ont indiqué à cela signifie que jusqu’à présent ils n’ont pas été convoqués.

Table de négociation

Après avoir accepté d’assister à la réunion, la Chambre a demandé que la mesure de force qui cause déjà des complications dans les exportations nationales et tout ce qui touche à la logistique soit levée afin que la récolte de blé atteigne les ports, où en Cette partie de l’année, les céréales sont les seules à générer des revenus en devises. Il faut se rappeler que vendredi dernier, Idígoras Il a appelé à la “paix sociale” et a proposé la création d’une table de négociation “pour parvenir à un accord raisonnable”.

Comme l’indique l’industrie pétrolière, le chômage atteint 22 ports, il y a plus de 18 navires incapables de charger des marchandises, et entre mercredi et vendredi, l’entrée des camions dans les terminaux portuaires a considérablement diminué.

Tout cela, Pablo PalacioLe secrétaire général de l’Union des receveurs de céréales (Urgara), a déclaré hier dans des communiqués à la radio: «Nous sommes restés cinq mois sans pouvoir analyser une proposition du secteur des entreprises. Nous demandons l’avancement de la grille salariale en fonction de la projection que nous faisons chaque année et que le gouvernement estime également. En juillet, il y avait une projection entre 45 et 50% d’inflation mais les exportateurs ont changé de position et nous ont dit qu’ils n’allaient pas avancer et ce qu’ils nous ont donné en mai s’est pratiquement liquéfié ».

Demande d’entité

Navires chargeant du grain dans un port près de Rosario REUTERS / Marcos Brindicci / Archive

Au milieu du conflit, hier un groupe important d’entités liées à la chaîne agro-industrielle a exprimé son inquiétude quant à la continuité de la mesure de force et a exigé une solution au conflit, car ils estiment qu’il affecte, entre autres, l’entrée de devises pour les exportations, à une époque où l’économie nationale a tant besoin de la contribution du commerce extérieur.

«Nous exhortons les parties impliquées à tout mettre en œuvre pour mettre fin à la situation de conflit, en maintenant la paix sociale, permettant ainsi le développement normal de l’activité agro-industrielle, ce qui se traduira par un meilleur bénéfice pour tous les travailleurs et opérateurs. du secteur agroalimentaire et de notre Nation en général », ont-ils indiqué dans un document.

Les mesures de force mettent en péril la continuité d’une activité officiellement désignée comme essentielle, qui est pratiquement la seule à avoir généré des devises cette année pour le pays

Pour sa part, la direction de la Chambre des ports commerciaux privés (CPPC) s’est également déclarée préoccupée par ce qui se passe dans les terminaux portuaires. Et dans un communiqué, il a déclaré: “Les mesures de force mettent en péril la continuité d’une activité, officiellement désignée comme essentielle, qui est pratiquement la seule à avoir généré des devises cette année pour le pays”.

Selon les calculs effectués dans le secteur de l’exportation des céréales qui opère dans les usines et les ports commerciaux, la perte générale due à l’arrêt de la circulation des camions, à l’interdiction d’entrer dans les silos et les usines et à l’immobilisation des opérations de chargement des navires avec des céréales serait d’environ 100 millions de dollars par jour.

