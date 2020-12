Le chômage dans les ports est étendu

Les guildes pétrolières et les réceptionnaires de céréales ont annoncé cet après-midi qu’ils étendaient la mesure de la force dans les ports pour encore 24 heures et le dialogue avec le secteur des affaires est complètement interrompu. La modalité de la manifestation est similaire à celle qui a été mise en place depuis le début de la manifestation: usine arrêtée, garde minimum et présence aux portes.

La mesure de force se poursuivra après 9 jours de cessation des activités et sans être parvenu à un accord avec les chambres de commerce après les 10 heures d’audition lundi dernier au siège du ministère du Travail de la Nation.

Comme détaillé aujourd’hui par la Bourse de Rosario (BCR), les manifestations ont affecté les opérations dans les usines pétrolières et les terminaux portuaires situés à Quequén, Bahía Blanca, San Lorenzo, Puerto General San Martín, Arroyo Seco, Rosario, Gral. Lagos, Villa Constitución, Zarate, San Nicolás, Ramallo et Timbúes, sauf dans certains cas spécifiques.

De plus, comme enregistré dans NABSA, Au 17 décembre, 13 busques sont déjà amarrés dans la zone portuaire, 38 navires en route vers les terminaux portuaires et 60 navires à quai. Au total, ces 111 navires doivent charger 2,35 millions de tonnes de matières premières pour une valeur d’environ 1 milliard de dollars.

Dans les dernières heures, par une déclaration, Les quatrièmes entités des principales cultures en Argentine (Acsoja, Asagir, Argentrigo et Maizar) ont déclaré que le moyen de parvenir à une solution au conflit «est le dialogue dans la paix et sans mesures de force, ce qui nécessite clairement la participation et l’arbitrage de la État national. La mesure de l’union à travers des activités prolongées est à l’opposé de ce dont l’Argentine a besoin en ce moment ».

“Le gouvernement doit arbitrer tous les moyens pour parvenir à un accord où la réclamation du syndicat est raisonnable et conforme à la réalité du pays et la réponse des entreprises est juste et équilibrée”, ont-ils ajouté.

En ce qui concerne la mesure de la force, le secrétaire général des receveurs de céréales, Pablo Palacio, a noté ces dernières heures, “depuis une semaine maintenant, nous exerçons sans interruption le droit légitime de grève dans tous les ports agro-exportateurs du pays contre l’intransigeance des chambres patronales qui justifient leurs actions par des mensonges et accusent les travailleurs d’avoir commis des actes illégale dans le cadre de la mesure de force ».

Et j’ajoute: «Les travailleurs n’ont jamais changé nos revendications, nous continuons d’insister avec notre proposition: ils doivent respecter l’accord pour 2020 et ajuster les 25% que nous avons déjà reçus pour l’amener à l’inflation de 35% projetée pour cette année, en payant la prime annuelle de chacun. les années ajustées avec la ligne directrice signée ».

Selon les informations fournies par le syndicat des céréaliers, «la somme d’argent nécessaire pour couvrir les besoins familiaux de base à partir de janvier 2021 est de 93 280 $, selon les études menées par l’INDEC. Aujourd’hui, notre accord de base initial n’atteint pas 70 000 $, dans l’attente du réajustement de 2020 ».

Exportations

Cette extension de la contestation entraîne plus de complications pour le mouvement d’exportation et l’industrialisation des matières premières, en plein développement de la récolte de blé et d’orge. Plusieurs entités de la chaîne agro-industrielle ont déjà réclamé une solution au conflit, par l’intervention de l’État.

La grève dans la zone portuaire entraîne un retard important dans le chargement des marchandises sur les navires. La Bourse de Rosario a rapporté que Au 16 décembre, 657 262 tonnes de maïs ont été expédiées, ce qui ne représente que 38% des 1,7 million de tonnes qui devraient être expédiées en décembre.

Détail des expéditions de sous-produits de soja et de maïs (Rosario Stock Exchange)

D’un autre côté, Les perspectives sont également compliquées pour la cargaison de tourteaux et granulés de soja, où au 16 décembre, seules 586806 tonnes sur les 2,3 millions de tonnes prévues ont été expédiées, soit seulement 25% du total à expédier à l’étranger avant la fin de an. En outre, en ce qui concerne l’huile de soja, la cargaison écoulée pour le mois en cours totalise 614 504 tonnes, dont 86 370 tonnes ont été expédiées jusqu’à présent.

Finalement, En pleine récolte de blé, la Bourse de Rosario prévoyait cette semaine qu’elle chuterait de 15% sur un an en raison de la sécheresse, “La baisse de la production dans les régions du centre et du nord du pays, d’où proviennent les céréales des terminaux sud de Santa Fe, atteint 34% sur un an, à 9,36 millions de tonnes”, ont expliqué les économistes du BCR.

Et en outre, ils ont commenté: «Toute cette situation a un impact direct sur la participation du Gran Rosario dans les expéditions totales de l’année, qui, sur les 68% atteints dans le cycle 2019/20, pour un total de 7,8 millions de tonnes tomberaient à seulement 45% en 2020/21, soit 4,3 millions de tonnes. Dans le centre-sud de la province de Buenos Aires, la production augmenterait de plus de 30%, compensant en partie la baisse du reste du pays et encourageant une plus grande participation des nœuds portuaires de Quequén – Bahía Blanca dans les expéditions ».

