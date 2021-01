Le chef de l’opposition vénézuélienne Juan Guaidó. . / Rayner Peña R./Archivo

Caracas, 17 janvier . .- Le chef de l’opposition vénézuélienne Juan Guaidó a demandé ce dimanche la libération du politicien russe Alexéi Navalni, détenu à son arrivée dans son pays, cinq mois après l’empoisonnement dont il a été victime.

“La détention arbitraire de Navalni témoigne d’une violation claire des droits de l’homme par l’un des principaux alliés du régime (de Nicolás) Maduro”, a déclaré Guaidó sur son compte Twitter.

Le chef a donc demandé sa libération et a demandé au monde “d’agir ensemble pour sa défense et contre la persécution de la dissidence”.

Navalni a été arrêté aujourd’hui par la police russe au contrôle des passeports de l’aéroport Sheremetievo de Moscou.

Le Service fédéral des prisons (SFP) de Russie, qui avait émis un mandat de perquisition et d’arrêt contre l’opposant, a confirmé son arrestation.

La SFP accuse Navalni de ne pas avoir respecté les conditions d’une peine de 3,5 ans de prison avec sursis prononcée contre lui en 2014 et a demandé aux tribunaux d’ordonner son emprisonnement.

L’opposant, a souligné SFP dans un communiqué, “sera détenu jusqu’à ce que la justice se prononce”.

Comme il l’avait annoncé cette semaine, Navalni est rentré dans son pays ce dimanche après s’être remis en Allemagne de l’empoisonnement subi en août dernier, dont le chef de l’opposition a reproché au président russe Vladimir Poutine.

Plusieurs pays ont demandé la libération de Navalni, dont les États-Unis, et des organisations telles qu’Amnesty International (AI), qui l’a qualifié de «prisonnier d’opinion».

Le haut représentant de l’Union européenne (UE), Josep Borrell, a également appelé à la libération “immédiate” de Navalni.

“La politisation de la justice est inacceptable”, a-t-il ajouté.