CARACAS (AP) – Le chef de l’opposition et chef de l’Assemblée nationale Juan Guaidó a exhorté la communauté internationale et les Vénézuéliens à rejeter fermement les élections législatives prévues dimanche au Venezuela, notant qu’elles cherchent à anéantir l’opposition.

“Cela ne générera aucune forme de reconnaissance ou de légitimité” pour le gouvernement du président Nicolás Maduro, a déclaré Guaidó lors d’une conférence de presse samedi. “Nous risquons l’existence d’une alternative démocratique au Venezuela.”

Guaidó et ses alliés ont décidé de boycotter les élections au motif qu’il n’y avait pas de conditions pour des élections libres et démocratiques dans la nation sud-américaine.

“L’appel lancé aujourd’hui à la communauté internationale” et aux Vénézuéliens est de “ratifier le rejet de la fraude, le rejet de la tentative d’échapper à nouveau à la démocratie au Venezuela”, a souligné le chef de l’opposition, tout en exhortant les Vénézuéliens à rester à la maison le dimanche.

Guaidó, invoquant ses pouvoirs de président de l’Assemblée nationale, s’est déclaré président par intérim en 2019 au mépris de Maduro et a été reconnu par les États-Unis et plus de 60 pays en considérant que Maduro a remporté l’élection de mai 2018 de manière frauduleuse après l’avoir disqualifié. rivaux les plus populaires et à divers partis d’opposition.

Malgré ce soutien international et l’impopularité du dirigeant, Guaidó n’a pas été en mesure de mettre fin au mandat de Maduro.

En 2015, les adversaires de Maduro ont remporté l’Assemblée nationale, atteignant une majorité qui lui a échappé pendant 16 ans de gouvernements socialistes de Maduro et de son prédécesseur Hugo Chávez. Ensuite, Maduro s’est consacré à saper le pouvoir législatif et à le priver de ses pouvoirs, en utilisant d’autres pouvoirs judiciaires et électoraux connexes.

En juin, la Cour suprême de justice a suspendu les directives des partis d’opposition Action démocratique, Voluntad Popular et Primero Justicia et a remis la direction, les actifs et les symboles de ces forces à des dissidents qui, contrairement à la position de leurs dirigeants historiques, ont soutenu la mise en œuvre. de l’élection d’une nouvelle législature.

Les analystes s’accordent à dire que l’opposition, désormais divisée, risque de subir un revers écrasant.

Guaidó a assuré qu’il resterait dans le pays, bien qu’il ait estimé que lui et ses alliés feraient face à une “persécution pire” politique. De nombreux dirigeants de l’opposition ont quitté le pays, en particulier au cours des sept dernières années.

“Ma situation géographique au 5 janvier sera à Caracas”, a déclaré Guaidó, se référant à la date fixée dans la constitution pour l’installation d’une nouvelle Assemblée nationale. “J’assume les risques.”