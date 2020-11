Narrative | Dimanche 8 novembre 2020

En fait dans Guanajuato il y a un total de 51625 personnes infecté par le nouveau coronavirus dès le premier positif, selon les dernières données officielles correspondant au 8 novembre.

Au total, il y a 3537 décédés dans la région en raison du nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie et au dernier jour aucun nouveau décès n’a été certifié sur le territoire.

Le Mexique ajoute 94808 décès dus au COVID-19, 485 de plus que le dernier jour

Selon les dernières données, Mexique continue avec 50471 cas actifs du COVID-19 après confirmation 6810 nouveaux positifs Oui 4103 sorties médicales ce dimanche. Depuis le début de la pandémie, le nombre total de personnes infectées est passé à 961 938, avec 816659 récupérés Oui 94808 décès.

Endroits les plus touchés du pays

Les régions de Mexique les plus touchés par l’expansion du coronavirus sont: Mexico, avec 168 444 contagions et 15 578 personnes décédées, la région la plus touchée en ce moment. État de Mexico, avec 100 653 contagions et 10 909 décédé. Nouveau Lion, avec 56 610 contagions et 4 106 morte.

