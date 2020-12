12/05/2020 Infoca dispense une formation aux techniciens et procureurs guatémaltèques intéressés par l’expérience andalouse. Le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage, de la Pêche et du Développement durable collabore à la formation des techniciens et procureurs guatémaltèques à travers une activité menée thématiquement par le personnel du Plan de lutte contre les incendies de forêt de la Communauté d’Andalousie (Plan Infoca) et qui se concentre sur l’enquête sur la cause matérielle et personnelle des incendies dans les zones protégées de ce pays d’Amérique centrale. CONSEIL POLITIQUE ESPAGNE EUROPE ANDALOUSIE

Le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage, de la Pêche et du Développement durable collabore à la formation des techniciens et procureurs guatémaltèques à travers une activité menée thématiquement par le personnel du Plan de lutte contre les incendies de forêt de la Communauté d’Andalousie (Plan Infoca) et qui se concentre sur l’étude de la cause matérielle et personnelle des incendies dans les zones protégées de ce pays d’Amérique centrale.

Comme indiqué par le ministère de l’Agriculture dans un communiqué de presse, cette formation est prévue jusqu’en février et s’adresse au personnel du Conseil national des aires protégées (Conap) et du Bureau du procureur pour les crimes contre l’environnement du Guatemala, et se concentre sur dans les programmes et opérations de prévention.

L’action est coordonnée par la Conap elle-même, en collaboration avec le ministère de la Transition écologique et du défi démographique, à travers la zone de défense contre les incendies de forêt (Adcif). L’intérêt du gouvernement du Guatemala pour cette activité de formation découle de la mission de réponse et de conseil du Mécanisme européen de protection civile qui a eu lieu en mai 2019, dans laquelle l’équipe qui s’est rendue dans le pays a participé au personnel du centre opérationnel provincial (COP) de Cordoba del Infoca.

Le Conseil souligne que l’Andalousie possède une vaste expérience en matière d’enquête sur les incendies de forêt. Pour cela, il dispose de huit brigades d’enquête sur les incendies de forêt (BIIF), rattachées au plan Infoca. Chaque équipe, une par province, est composée de huit à dix agents environnementaux, formés et spécialisés pour déterminer les causes et les motivations des incendies et identifier l’auteur ou les auteurs de ceux-ci.

Tous les membres du BIIF ont suivi des formations sur les causes des incendies de forêt. Ces connaissances sont complétées par des séances de travail organisées par le ministère, en plus de nombreuses pratiques sur sol brûlé, qui permettent aux nouveaux officiers de réaliser des inspections visuelles avec lesquelles ils acquièrent de l’expérience, toujours accompagnés de membres plus vétérans de la brigade qui agissent en tant qu’instructeurs. .

D’autre part, Infoca dispose de stratégies de prévention développées par des techniciens en prévention et en participation sociale. Leur travail est vital pour l’organisation et la mise en œuvre des multiples actions de communication et de sensibilisation dans chaque campagne incendie. Outre le contact avec les écoliers, ces techniciens travaillent avec la population générale, les communes situées dans les zones dangereuses, la société des chasseurs et les associations d’agriculteurs.