C’était le meilleur des temps, c’était le pire des temps. Tant de fois vous pourriez répéter la phrase de Charles Dickens comme les temps existent, mais comment ne pas penser à cette époque passée à Saint-Pétersbourg, en Russie, marquée par les avant-gardes politiques et esthétiques, par la guerre et la révolution. C’étaient les années antérieures à 1920. Non seulement des événements politiques ont eu lieu qui secoueraient le monde, mais c’était aussi la scène des événements littéraires qui marqueraient non seulement son temps, mais les décennies à venir et tout le XXe siècle et cela raconte Victor Shklovski dans ses livres La troisième usine et Il était une fois, publié par le Fondo de Cultura Económica, et écrit en 1926, le premier, et en 1964, l’autre.

Shklovski C’est un linguiste qui, à la tête de l’Opoyaz (Société pour l’étude du langage poétique), révolutionne la manière de définir l’artistique, qui le sépare du romantisme et de l’idéalisme. Le «formalisme russe», qui a fait connaître son école, avait pour base de ses études de poétique le concept d’ostranonie, c’est-à-dire d’éloignement. L’éloignement est la qualité du travail artistique qui consiste à tirer l’objet artistique de la perception automatisée et, de cette manière, à produire chez le lecteur de l’œuvre une perception esthétique rare.

Victor Shklovski

Dans le texte L’art comme technique, Shklovski écrit: «La technique artistique des objets« manquants », de rendre les formes difficiles, d’augmenter la difficulté et l’ampleur de la perception trouve sa raison en ce que le processus de perception n’est pas esthétique comme une fin en soi et il doit être prolongé. L’art est une manière d’expérimenter la qualité ou l’essence artistique d’un objet; l’objet n’est pas important ». Cette manière matérialiste d’analyser l’œuvre d’art a transformé la théorie esthétique au point qu’elle est encore étudiée aujourd’hui dans les écoles de critique littéraire et dans les facultés de lettres.

En corrélation, les avant-gardes poétiques de l’époque ont adopté ces réflexions et créé, entre autres écoles, le futurisme qui se réaliserait dans la peinture, l’architecture et même la mode elle-même. Son statut actuel est tel qu’il reste dans les mémoires comme un grand spectacle qui a exposé des œuvres futuristes au Centre culturel de Recoleta en 2001, avec un public énorme, qui s’est aligné pour entrer dans l’exposition. Le texte L’art comme artifice, Schklovski, a fondé une manière matérialiste de critique, loin de la biographie de l’auteur, des événements sociaux pour analyser le mécanisme de l’œuvre elle-même.

Léon Trotsky

Cette école méritait la condamnation de Iosif Staline qu’il l’a interdit en 1930 pour ne pas tenir compte d’un message politique et social. Au contraire, Lev Trotsky dans son livre Littérature et révolution propose un débat à Shklovski dans le domaine des idées, sans que les différences qu’elles avaient aboutissent à une expulsion. Cependant, la position de Trotsky lui reproche aussi l’aspect immanent (c’est-à-dire de l’œuvre elle-même) de la critique formaliste et son rejet du regard social sur l’objet artistique. C’était un débat d’idées entre camarades, pour ainsi dire, puisque Chklovski était un commissaire politique de l’Armée rouge qui, sous Trotsky, a défendu l’Union soviétique naissante pendant la guerre civile et le harcèlement de 14 armées étrangères. C’était donc une époque où les idées artistiques pouvaient être discutées avec une finesse argumentative, une coutume que Staline fermait même avec la répression physique.

Une époque qui, à travers de courts chapitres, forme une autobiographie qui n’exclut pas la description d’une époque où la formation intellectuelle se conjugue à la turbulence des événements d’une nation croustillante. Soirées à la maison de Osip Brik et son épouse Lili, qui aurait plus tard une liaison enflammée avec le poète Vladimir Mayakovsky, qui plus tard pendant la montée stalinienne mettrait fin à sa vie. Les souvenirs sur Roman Jakobson, l’autre linguiste qui théoriserait la critique littéraire en tant que science.

“Carré noir sur fond blanc”, par Malevitch

À propos de la guerre, il a écrit: «La guerre m’a mordu négligemment, comme un cheval rassasié mâche du foin et m’a laissé tomber de sa bouche. Je suis retourné à Píter, j’étais instructeur dans une division blindée. Mais avant cela, j’ai travaillé dans une usine militaire ». Avant, sa formation avec une éminence comme le philologue Baudouin de Courtenay et le rapport de l’étudiant à l’avant-garde artistique: «Sur la couverture du magazine Apolo, j’ai été perturbé par l’homme dont la nudité n’était couverte que des lettres« Soyons comme le soleil ». Les lettres étaient translucides ». La révolution picturale produite par Malevitch avec son Carré noir sur fond blanc: «K. Malevitch a accroché un carré noir, légèrement tordu, posé sur un fond blanc ». Ses promenades avec Mayakovsky dans les rues de Saint-Pétersbourg. La vie consacrée à penser et à écrire sur l’art littéraire et tous les arts.

Le volume du Fondo de Cultura Económica publie les deux livres ensemble et cette même édition marque une étrangeté pour le lecteur. Une ostranénie que Schklovski aurait aimé.

CONTINUE DE LIRE

“Je ne peux pas croire qu’ils vont me tirer dessus”: le jour où Dostoïevski a été miraculeusement sauvé de la mort

“A la deriva”, un voyage dans la littérature d’Horacio Quiroga