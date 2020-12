Vladimir Guerrero Jr. a frappé deux circuits en solo et les Leones del Escogido ont battu vendredi les Toros del Este 5-2, pour qui Yasiel Puig a fait des débuts gris dans la ligue de baseball dominicaine.

Guerrero, un joueur vedette des Blue Jays de Toronto dans les tournois majeurs, a terminé à 3 pour 4-3. Joe Dunand a eu un autre circuit, deux points, tandis que Joseph Rosa a contribué un simple RBI.

Puig, qui est venu briller avec les Dodgers de Los Angeles, n’a pas été impliqué dans les majors lors de la campagne 2020. Il était parvenu à un accord avec Atlanta, qui s’est effondré après que le Cubain ait été testé positif au COVID-19.

Pour les Bulls, il est allé 2-0, tandis que le receveur des Yankees de New York Gary Sanchez a frappé 2-1 et maintient une moyenne exceptionnelle de .318.

La victoire est allée au releveur David Paulino (3-1), avec un soulagement de 3-1 / 2 manches, sans coups sûrs ni points et cinq supporters. Le revers était pour Raúl Valdes (2-2), puni de cinq scores et six coups sûrs.

À Saint-Domingue, les Águilas Cibaeñas et les Tigres del Licey se sont partagés les honneurs en un double match réduit à sept manches

Le premier de la journée, Juan Lagares a réussi un doublé RBI à deux points pour mener une attaque de trois touchés en début de septième manche, et les Eagles ont gagné 4-3.

Le relève Darío Álvarez (1-0) a retiré deux frappeurs et a remporté le match. Fernando Cruz a perdu (0-2), puni de trois touchés en seulement un tiers de la manche.

Dans le deuxième de la journée, Sergio Alcántara avait une fiche de 2-2 avec trois points produits et Emilio Bonifacio avait une fiche de 4-2 avec un point produit et deux points; pour les Tigres de riposter avec une victoire 6-5.

Dany Jiménez (2-0) a remporté le match malgré deux touchés en une manche. Le revers est allé au record de Yohan Ramírez (0-2), après avoir concédé deux points et deux coups sûrs en une manche.

À San Francisco de Macorís, Rainel Rosario a frappé deux circuits avec trois points produits, et Jeremy Peña a ajouté un home run en solo. Les Eastern Stars ont blanchi les Gigantes del Cibao 5-0 pour atteindre quatre victoires consécutives.

Joel Payamps a gagné (2-1) avec deux manches blanches et quatre supporters. Le partant Scott Harkin (0-1) est tombé après avoir accordé deux points et cinq coups sûrs en quatre manches.

Les Stars ont pris les devants avec une fiche de 9-8. Ils sont suivis par Eagles (11-10), Leones (12-11), Toros (10-10), Tigres (8-9) et Giants (7-9).

VENEZUELA

Ildemaro Vargas a frappé un simple RBI pour couronner une attaque de trois touchés en bas de la 10e manche, et les Lara Cardinals ont éliminé Margarita’s Braves pour gagner 6-5 dans la Ligue de baseball professionnelle vénézuélienne.

Gorkys Hernandez est allé 3-en-5 avec deux points produits, et Josmar Cordero a été 2-2 avec un point produit et un marqué après être entré en tant que frappeur de pincement.

Derian González (1-0) a retiré une manche parfaite pour la victoire. La défaite est revenue à Alfred Gutiérrez (2-2), battu par trois touchés en seulement deux tiers de la manche.

À Macuto, Los Tiburones de La Guaira a organisé une attaque de sept points en sixième manche pour briser l’égalité et a fini par écraser les Tigres de Aragua 13-5, pour remporter leur deuxième match consécutif, après avoir commencé avec neuf défaites dans leur 10 premiers engagements.

Anthony Escobar (1-0) a profité du soutien offensif de ses coéquipiers et a remporté le match après avoir accordé un seul point et un coup sûr en cinq manches. Le perdant a été Logan Duran (1-2), après avoir concédé quatre points et sept coups sûrs en cinq manches.

Teodoro Martínez a obtenu une fiche de 3 en 6 avec un double et trois points produits, José Martínez a une fiche de 4-2 avec deux points produits et Daniel Mayora a également réalisé deux touchés.

A Valence, les Navegantes del Magallanes ont battu les Águilas del Zulia 6-5. Alberth Martinez a frappé un doublé chargé en bases pour conduire en trois points et égaliser le match, tandis que le Colombien Reynaldo Rodriguez a réussi un doublé, un circuit et deux points produits.

José Rodríguez (2-1) a abandonné deux 1/3 de manche sans accorder de points pour marquer la victoire. Le revers est allé au record d’Eleardo Cabrera (0-1), puni de trois touchés dans son soulagement d’un tiers seulement de la manche.

À Caracas, Wilfredo Ledezma a eu un départ de qualité et les Anzoátegui Caribes ont battu les Leones locaux 5-1.

Ledezma (1-0) a retiré cinq manches sans but, sur six coups sûrs, pour remporter la victoire. Le revers était pour Alsis Herrera (0-2), après avoir accordé trois touchés et huit coups sûrs en 3 2/3 manches.

Andruw Monasterio a frappé un circuit en solo, Jesus Sucre est allé 2-en-4 avec un RBI, Willians Astudillo a ajouté deux coups sûrs sur un RBI et Luis Sardiñas a été 3-2 avec deux points marqués.

Dans la division centrale, les Caribs mènent avec une fiche de 9-4, suivis de Leones (7-6), Tigres (6-7) et Sharks (3-9). Dans la division Ouest, les Cardinals (9-4), Navegantes (7-6), Braves (6-7) et Águilas (4-8) sont en tête.

PORTO RICO

Les Criollos de Caguas ont battu les Atenienses de Manatí, tandis que les Indios de Mayagüez ont fait de même en visitant RA12, pour garder le rythme parfait au début de la Ligue de baseball professionnelle Roberto Clemente.

À Manatí, Miguel Amaya avait une fiche de 3 en 1 avec deux points produits et deux marqués, tandis que Trent Giambrone était 2 en 1 avec un point produit dans la victoire 5-2 des Criollos.

Zach Muckerhirn (1-0) a abandonné deux manches sans but en tant que releveur pour gagner le match. José Cruz (0-1) a perdu après avoir accordé un point et trois coups sûrs en 2 1/3 de manches.

À San Juan, les Indiens ont gagné en battant 8-0. TJ Rivera a frappé un home run de deux points, Danny Ortiz a une fiche de 4-2 avec deux doubles et un point produit, et Henry Ramos est allé 4-3 avec deux doubles et deux points marqués.

La victoire correspondait à Jean Cosme (1-0), avec une entrée parfaite en relief. Juan Santos (0-1) a accusé le revers après avoir accordé trois touchés et quatre coups sûrs en trois manches.

Indios et Criollos partagent le sommet avec une fiche de 4-0, suivis des Atenienses et RA12 avec une fiche de 0-4.