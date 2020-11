À Guerrero, la violence et l’abandon des autorités ont contraint les habitants à former des groupes d’autodéfense (Photo: . / Alexandre Meneghini)

Guerrero reste constamment alerte en raison de la forte présence de crime organisé comme par les ravages de contrôles routiers, Se battre contre marginalisation rurale et trafic de drogue. Un panorama tortueux que le photographe italien Alfredo Bosco Il a joué pour le journal The Guardian.

Le récit de l’État reflète, en premier lieu, une insécurité croissante, dont l’explication la plus immédiate est la présence de divers cartels de la drogue. Bosco capturé la vie quotidienne lors de diverses visites dans l’État entre 2018 et 2020. “J’ai immédiatement réalisé que l’histoire de Guerrero était bien plus”, a-t-il déclaré au journal britannique. Mais, parallèlement à ces faits, il a également trouvé l’extorsion, le crime organisé et la violence qui sévissent dans la ville mexicaine.

La présence du narco à Guerrero l’a positionné comme l’approvisionnement principal probable d’héroïne dans tout le Mexique, sans laisser de côté ce qui est un espace important dans le transit de la drogue vers les États-Unis. Un détail qui n’est pas nouveau, puisque, depuis 1960, l’entité était connue pour ses cultures de marijuana et de coquelicots.

Une transition pacifique de son état actuel avec le soutien des autorités gouvernementales n’est plus la seule option. La journaliste Elisabeth Malkin raconte que le gouvernement n’a pas seulement réprimé les mouvements sociauxAussi, en l’absence d’action, il a conduit les colons à prendre les armes et à former des guérilleros.

Le journal britannique a souligné que l’impunité transformait la police et la justice en outils de pouvoir plus utilisés contre les citoyens que contre le crime (Photo: Cuartoscuro)

“Dans une région où la présence de l’Etat se limite aux manifestations de force, l’état de droit est une réflexion après coup. Même les anciens comptes, par terre ou par eau, ou des causes dont personne ne se souvient, sont résolus par la violence », écrit-il.

The Guardian a noté que impunité est l’un des points qui ont conduit à l’origine de ce type de violence et elle a fait de la police et de la justice des outils de pouvoir essentiels utilisés davantage contre les citoyens que contre le crime.

La soi-disant guerre contre le trafic de drogue de l’ancien président Felipe Calderón n’a guère contribué à la paix à Guerrero, organisations criminelles divisées en gangs locaux et axées principalement sur les enlèvements et l’extorsion, mais pas avant de chercher des bénéfices supplémentaires dans d’autres secteurs tels que taile clandestine et exploitation minière illégale.

“Les criminels au Mexique sont aveugles”, a déclaré le photographe italien, car ils ont un type de contrôle qui n’avait pas été perçu auparavant dans d’autres pays comme l’Ukraine ou le sud de l’Italie. Il raconte qu’ils peuvent faire pression sur un enseignant ainsi que sur un politicien ou un agent de la sécurité de l’État.

Dans ce sens, le crime organisé compte, en plus, avec une force de corruption qui leur aurait permis de transformer la police locale en une de leurs forces armées.

Des civils ont été contraints de former des guérilleros pour faire face à la violence à Guerrero (Photo: Carlos Carbajal / Cuartoscuro)

Un exemple clair de cette opération est, pour les médias britanniques, la disparition des 43 étudiants normalistes d’Ayotzinapa, qui, selon eux, ont été remis à l’organisation criminelle Guerreros Unidos.

Les habitants ont répondu à la présence constante des trafiquants de drogue avec des groupes d’autodéfense, des groupes dans lesquels «bien que certains soient vraiment des policiers communautaires, soucieux de protéger leurs familles et leurs biens, d’autres les groupes cherchent un moyen de coexister avec les gangs criminels ou devenir une autorité dans l’ombre », détaille The Guardian.

Dans de telles circonstances défavorables, Bosco lui-même a pu voir comment les femmes des villages avec Rincón de Chautla rejoignent la police communautaire ou les enfants reçoivent une formation militaire. Face à un scénario aussi agressif, les habitants de l’Etat sont contraints de continuer leur vie dans un guerrier en guerre constante.

